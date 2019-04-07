40 ‘sivil imam’a gözaltı kararı
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK içine sızdırdığı subay ve astsubaylarından sorumlu olduğu öne sürülen 40 ‘sivil imam’ hakkında yakalama kararı verildi.
İstanbul merkezli olmak üzere 21 ilde eşzamanlı olarak başlatılan operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. FETÖ’nün TSK içine sızdırdığı asker şahıslarla, bunlardan sorumlu ‘sivil imamların’ gizlice haberleşmek için ankesör ve büfelerden kontörlü telefonlar aracılığıyla görüştükleri tespit edilmişti. Bu kapsamda bugüne kadar 1963 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 1045’i tutuklandı, 459’u etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı oldu. Bu soruşturma kapsamında 261 FETÖ mensubu asker ise halen firari durumunda.
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