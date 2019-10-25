40 mayın ve 227 EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı harekâtında 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları ise harekâtta Türkiye’nin beyaz fosfor kullandığı iddialarıyla ilgili, “Bu mermi kesinlikle TSK envanterinde bulunmamaktadır” bilgisini verdi. Kaynaklar, S-400’lerin son teslimatında füzeler dahil olmak üzere tüm sistemin gönderildiğini kaydettiler.
Dün düzenlenen bilgilendirme toplantısında MSB Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop şunları söyledi: “Şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek iş makineleriyle kullanılmaz hale getirilmektedir. Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir. TSK tarafından Tel Abyad’da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verilmektedir.”
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