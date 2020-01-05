40 günlük bebeğinin yanında öldürülmüştü... Katil tanıdık!

BİR yıl önce evlenen Nazmiye Koyuncu, 40 günlük bebeğinin yanında öldürülmüş bulundu. Yapılan incelemede Koyuncu’nun 2’si boğazından 20 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti çözmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemede evin kapısının zorlanmadığı belirlenince katilin tanıdık biri olduğu ve Koyuncu’nun eve rahatlıkla alabileceği biri olduğu şüphesi üzerine çalışma yoğunlaştırıldı.

Ramazan Dirgen

KANLI PARMAK İZİ ELE VERDİ

Evde yapılan detaylı olay yeri ve kriminal incelemede ‘kanlı parmak’ izlerine ulaşıldı. İz eşleşmesinde parmak izinin Ramazan Dirgen’e ait olduğu belirlendi. Çubuk’ta oturan evli ve eşi hamile olan Dirgen, önceki gün gözaltına alındı. Dirgen’in evinde ve aracında yapılan aramalarda ise olayda kullandığı 2 bıçak ve olay günü giydiği, kan lekeleri bulunan elbiseler de bulundu. Kanlı elbiselerde ve bıçaklarda yapılan kriminal incelemede kanın Koyuncu’ya ait olduğu belirlenince Dirgen, çapraz sorguya alındı.

‘HATIRLAMIYORUM, ÇOK PİŞMANIM’

Dirgen ifadesinde, Koyuncu ile daha önce gönül ilişkisi olduğunu iddia ederek, “Olay akşamı yanına gittim, sohbet ettik. Daha sonra aramızda tartışma çıktı, kendimi kaybetmişim. Nasıl yaptım, ne oldu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kanlar içindeydi, sonra kapıyı çekerek çıktım. Çok pişmanım” dedi. Dirgen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.