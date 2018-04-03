40 dakikalık ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

“Başka bir konu başlığı konuşulmadı mı” sorusuna, “Hayır, bu yetmez mi?” yanıtını veren Yıldırım, “Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin’de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık” açıklamasını yaptı. Yıldırım, görüşmeye partisinin Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile birlikte geldi, ancak Bahçeli ile görüşme baş başa yapıldı. AK Parti yöneticileri, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın makam odasına geçerek görüşmenin bitmesini orada bekledi.