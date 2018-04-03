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    40 dakikalık ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

    ANKARA
    03.04.2018 - 22:19 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek baş başa görüştü. Bahçeli’nin Meclis’teki makamında yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Yıldırım, görüşme sonrasında gazetecilere, MHP’nin kongresini 18 Mart’ta yaptığını anımsatarak, “Kongre sonrası bir nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundum, hepsi bu. Bu kadar telaşa gerek yok” dedi.

    “Başka bir konu başlığı konuşulmadı mı” sorusuna, “Hayır, bu yetmez mi?” yanıtını veren Yıldırım, “Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin’de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık” açıklamasını yaptı. Yıldırım, görüşmeye partisinin Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile birlikte geldi, ancak Bahçeli ile görüşme baş başa yapıldı. AK Parti yöneticileri, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın makam odasına geçerek görüşmenin bitmesini orada bekledi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , binali yıldırım , devlet bahçeli , gündem
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