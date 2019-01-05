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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
05.01.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

40 dairelik sitede akıllara durgunluk veren olay

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40 dairelik sitede akıllara durgunluk veren olay

Denizli'de 4 bloktan oluşan 173 kişinin yaşadığı 40 daireli sitede, topladığı aidatlara rağmen doğal gaz faturasını ödemeyen eski yöneticinin uyguladığı yöntem akıllara durgunluk verdi.

Borç nedeniyle dağıtım şirektince aboneliğin iptal edildiğini site sakinlerinden saklamak isteyen yönetici, önce görevliler tarafından mühürlenen vanayı açtı. Ardından da sökülen hortumun yerine bahçe hortumu bağlayıp, dairelere kaçak doğal gaz akışı sağladı. Yaklaşık 7 ay boyunca adeta patlamaya hazır bomba üzerinde yaşayan site sakinleri, durumdan, yöneticinin görevinden ayrılıp, taşınmasıyla haberdar oldu.

Pamukkale ilçesi Ulus Caddesi'nde bulunan 40 daireden oluşan 4 bloklu sitede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, dönemin site yöneticisi Y.V.  daire sakinlerinden aidat toplamasına rağmen geçtiğimiz yıl şubat ayından itibaren, doğal gaz faturalarını ödemedi.  Doğalgaz dağıtım şirketi, 17 Nisan günü sitedeki sayaçları söktü. Buna rağmen borç ödenmeyince de 26 Haziran günü, sitenin doğal gaz aboneliği iptal edildi. Doğal gazın kullanıldığı merkezi sistem, Nisan ayında kapatıldığı için site sakinleri yaşananlardan habersiz kaldı. Bu süreçte ödenmeyen fatura tutarı ise faizleriyle birlikte 54 bin TL'yi buldu.

KAÇAK BAĞLANTIYLA DOĞAL GAZ KULLANMIŞLAR

İddiaya göre, site sakinlerinin durumdan haberdar olmasını engellemek isteyen Y.V. geçtiğimiz yıl Ekim ayı başında, mühürlü olan sayaçtaki vanaları açtı. Vanalara, dağıtım şirketi görevlileri tarafından sökülen hortumun yerine bahçe hortumu bağlayarak, dairelere kaçak gaz akışı sağladı. Y.V. Aralık ayında görevinden ayrılarak, siteden taşındı. Durum, siteye doğal gaz faturası gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Site sakinleri durumu hemen doğal gaz dağıtım şirketine bildirdi. Siteye gelen görevliler kaçak bağlantıyı söktü. Yaklaşık 15 gün boyunca evlerini ısıtamayan site sakinleri,  Namık Kemal Aydoğan'ı yeni yönetici olarak seçti. Aydoğan da site sakinlerinden 1500'er TL toplayarak cezayı ödedi. Siteye yeni doğal gaz aboneliği alındı ve dairelerin tekrar ısınması sağlandı.

"173 KİŞİ BOMBANIN ÜZERİNDE YAŞADIK"

Aydoğan, eski site yöneticisi Y.V'den savcılığa şikayetçi olduklarını belirterek, şunları anlattı;

"Site sakinleri 15 gün boyunca, bu soğuk havada evlerinde titrediler. Elektrik sobalarının başında, yeni yıla üşüyerek, girdiler. Sebebi ise eski yöneticimizin merkezi sistem doğal gaz paralarını cebe indirmesi. Kendisine tebligat yapıldığı halde bize bilgi vermedi. Aramızda para toplayıp doğal gazımızı yeniden açtırdık. Kaçak bağlantının üzerinde bu kadar insan, deyim yerindeyse bombanın üzerinde yaşamış. Sayaca amatörce, telle bağlanan plastik bahçe hortumuyla, doğal gazı kullanmışız. Bu yaşananlardan, çok sonra haberimiz oldu. Kırk daire sakini mağdur oldu. Eski yöneticisiyle görüştük. Parayı ödeyeceğini söylemesine rağmen ödemedi. Kendisine ulaşamıyoruz, kayıplara karıştı."  

Site sakinlerinden Hacer Çetinöz, "Doğal gazsız kaldığımız süre boyunca su torbası ve iki elektrikli sobayla yaşadık. Eski yöneticimiz paraları ödememiş. Mağdur olduk" diye konuştu. Hüseyin Yıldan da eksi site yöneticisinin ödedikleri fatura bedellerini zimmetine geçirdiğini ileri sürerek, mağdur olduklarını kaydetti.

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Son 24 saatte ne oldu? (05.01.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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