40 çocuk daha kurtulacak

MİKA-DER’İN YAPTIĞI ÖNEMLİ

“Merkez çocukların geleceğine yapılan bir yatırım. Biz çocukların yüzünü güldürmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın derdi ve çabası içerisindeyiz. Yaşadığımız çağın, bugün değişen dünyanın sorunlarıyla mücadele etmek elbette kolay değil. Bu sorunlardan maalesef en fazla etkilenen de yavrularımız, milletimizin çocukları. Bakanlık olarak çocukların, çocukluktan başlayıp, gençlik dönemine kadar hayata en iyi şekilde hazırlanmaları ve korunmaları için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. 36 ilde, 66 çocuk destek merkezi var. Bu anlamda Mika-Der'in yaptıkları da çok önemli. Çünkü burada topluma kazandırılacak bireyler yetişecek. Hiçbir çocuğumuzun sadece ekonomik sebepler yüzünden ailesinden ayrılmasını istemiyoruz. Her çocuk eğer mümkünse ailesinin yanında yetişsin istiyoruz. Koruyucu aile kavramına da büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede 5728 çocuk koruyucu aile yanında sıcak bir yuvada hayata hazırlanıyor. 2017 yılında çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları dönemini kapattık. Bunun yerine çocukların aile ortamında, özel bakım ve özel ilgiyle yetişebilecekleri ‘çocuk evleri’ ya da ‘sevgi evleri sitesi’ diye adlandırılan sisteme geçtik.”



Mika-Der Başkanı Nesrin Ercan ise 2.5 yıl önce başlattıkları projenin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm destekçilere teşekkür etti ve şöyle konuştu:



ERCAN: EN YENİ GELİŞMİŞ ÖRNEK

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşlarda yaşayan çocukların içerisinde ağır travmalardan gelen, intihara yönelimli, uyuşturucu kullanmaya eğilimli çocuklarımız vardı. Bu çocuklar normal merkezlere alınamazlar. Bunların rehabilite edilip hayata kazandırılması gerekir. Bu çocuklarımızın rehabilitasyonu için 4 villa ve 1 idari binadan oluşan Kapaklı Mika-Der Çocuk Destek Merkezi’nin açılışını yaptık.



Burada 40 çocuğumuz rehabilite edilerek hayata kazandırılacak. Bugüne kadar yapılmış çocuk destek merkezleri içinde en yeni ve gelişmiş örnektir.



Çocuklarımız önceki gün itibarıyla kurumda yaşamaya başladılar. Sanat, müzik, bilgisayar atölyeleri, spor salonu, etüt ve hobi odalarıyla çocukların hem sportif hem de sanata dair aktivite alanı mevcut.”