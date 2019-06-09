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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
09.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

4 yılda başına ödül konulan 223 terörist etkisiz hale getirildi

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
4 yılda başına ödül konulan 223 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRKİYE, 2015 yılında ‘terörle mücadele’ kapsamında teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara, yerlerini ya da kimliklerini bildirenlere para ödülü getirdi.

 Ödül yönetmeliğinin çıktığı tarihten bugüne kadar 15’i, başına 4 milyon lira ödül konularak aranan ‘kırmızı kategori’den olmak üzere 223 terörist etkisiz hale getirildi. Ödülün miktarı aydınlatılacak suç ya da ihbar edilen teröristin etkinliğine göre değişiyor. Ödül miktarı teröristin örgüt içindeki konumuna göre 300 bin liradan 4 milyon liraya kadar çıkıyor. İçişleri Bakanlığı’na aktarılan ödenekten karşılanan ödül parasını alan ihbarcıların kimlikleri ise gizli tutuluyor. İhbarcının kimliğini açıklayan kişiler hakkında cezai işlem uygulanırken, gerektiğinde ihbarcı ‘tanık koruma’ programına alınıyor. Ödül kazanmak isteyen ihbarcıların Türk vatandaşı olması da gerekmiyor. Ödül yönetmeliğinin çıktığı 2015 tarihinden bugüne kadar 15’i başına 4 milyon lira ödül konularak aranan kırmızı kategorideki olmak üzere 223 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 13’ü mavi (ödül 19.5 milyon TL), 26’sı yeşil (ödül 26 milyon TL), 24’ü turuncu (ödül 14.4 milyon TL) ve 145’i ise gri (ödül 43.5 milyon TL) listede aranıyordu. Bu teröristlerin başına konulan toplam para ödülü ise 143 milyon 400 bin liraydı. ABD, son 30 yılda ihbarcılara 125 milyon dolar dağıtırken, Türkiye’de ise resmi olarak açıklanmasa da 30 milyon lira verildiği belirtiliyor.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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