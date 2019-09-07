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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.09.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

4 yıl sonra yakalandı

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4 yıl sonra yakalandı

İstanbul’da, 2015 yılında kar maskeli ve pompalı tüfekle banka soygununa karışan Şerafettin Oklu (36), İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenişehir Mahallesinde yakalandı.

İstanbul'da 18 Haziran 2015 günü, saat 09.50de kar maskeli 3 kişi pompalı tüfeklerle bir banka şubesine girerek güvenlik görevlisi ve banka personelini etkisiz hale getirdi, 37 saniyede bankadaki bankolarda bulunan 48 bin 500 TL’yi yanlarında getirdikleri çantaya doldurduktan sonra geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek soyguna karışan aracın kiralık olduğunu belirledi. Aracı kiralayan O.K. aracı bir arkadaşının ricası üzerine kiraladığını ve onlara teslim ettiğini söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda banka soygununa karışan 3 kişiden Barış B. (24) İstanbulda, diğer şüpheli Mustafa A.(28) ise Iğdırda yakalandı. Barış B. ve Mustafa A. tutuklanırken, olaya karıştığı tespit edilen Şerafettin Oklu yakalanamadı. Soyguncuların bankadan çaldıkları paralar ile olaydan sonra altın burma bilezikleri aldıkları belirlendi.

3’ÜNCÜ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Şerafettin Oklu’nun Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak üzerinde bir evde olduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler Okluyu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerafettin Oklu tutuklandı.

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