4 yıl sonra özür diledi

Yerkel, Twitter’dan “Böyle bir olayda yer almamdan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ifade ediyor, kamuoyundan özür diliyorum” mesajını paylaştı. Yerkel, AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddiasını geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı.