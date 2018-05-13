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    4 yıl sonra özür diledi

    ANKARA
    13.05.2018 - 21:48 | Son Güncelleme:

    Manisa Soma’da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın sonrasında olayı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, 4 yıl sonra özür diledi.

    Yerkel, Twitter’dan “Böyle bir olayda yer almamdan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ifade ediyor, kamuoyundan özür diliyorum” mesajını paylaştı. Yerkel, AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddiasını geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Yusuf Yerkel , gündem
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