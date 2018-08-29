4 yıl sonra büyük hazırlık

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatılan Akdamar Kilisesi’nde restorasyon çalışmalarının tamamlanması ardından 2007 yılında uluslararası törenle ’Anıt Müze’ olarak açıldı. Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 milyon lira harcanarak restore edilen ve yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi’nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010’da yapıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist Van’a geldi.





2015, 2016 ve 2017 yıllarında ’güvenlik’ gerekçesiyle iptal edilen ayinin bu yıl 9 Eylül’de tekrar yapılmasına karar verildi. Bu açıklama, Van esnafını da heycanlandırdı. Kentteki birçok otelin doluluk oranı 100’de yüz seviyesine ulaşırken, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Biner de gelecek olanların rahat etmesi ve önümüzdeki yıllarda daha çok turist ağırlamak için çeşitli uyarılarda bulundu.



Van’ın İnanç Turizmi için önemli bir merkez olduğunu kaydeden Biner, "Akdamar Kilisesi’nde yapılacak ayin ilimiz ve Vangölü havzası için çok önemli bir etkinliktir. Van, İnanç Turizmi açısından önemli bir merkezdir. Özellikle Akdamar Adası ve Kilisesi, Ermeniler için kutsal bir mekandır. Biz Vanlılar olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Sadece inanç turizmi olarak değil gelen turistlerin her sezon İlimize gelmelerini teşvik etmeliyiz" dedi.



Van’ın ayin haftasında binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacağını da belirten Biner, "İlimize gelecek yerli ve yabancı turistlere karşı her zamankinden daha saygılı, duyarlı olmalıyız. İşyerlerimizde gerekli hassasiyeti göstermeli, farklı fiyatlar ve tarifelerle gelen konuklarımıza haksızlık etmemeliyiz. Böylesi fırsatlar ilimizin ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Bizim konuklarımıza göstereceğimiz misafirperverlik ve saygı gelecek yıllara yapılacak önemli bir yatırım olacaktır. Özellikle, restaurant, otel, cafe ve alışveriş merkezlerinde uygun fiyat ve hizmet standartlarına dikkat etmeliyiz. Bu ayinde ilimizde bir bayram havası yaşatalım ki, gelecek yıllarda daha fazla misafirimiz olsun. Bu yıl belki de önümüzdeki yıllar için yeni bir başlangıç olur. Van’ı bölgenin en önemli inanç, turizm ve alışveriş merkezi haline getirmek için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli" diye konuştu.





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