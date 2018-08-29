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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)
29.08.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

4 yıl sonra büyük hazırlık

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4 yıl sonra büyük hazırlık

VAN’ın Gevaş ilçesinde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan Akdamar Kilisesi’nde en son 2014 yılında yapılan, daha sonraki 3 yıl ’güvenlik’ gerekçesiyle iptal edilen ayin, bu yıl tekrar yapılacak. 9 Eylül’de yapılacak olan ayin için hazırlıklar devam ederken, kente ayin için 200 bin turistin gelmesi bekleniyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Biner de Van’ın İnanç Turizmi için önemli bir merkez olduğunu belirterek esnaf ve tüccara çeşitli uyarılarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatılan Akdamar Kilisesi’nde restorasyon çalışmalarının tamamlanması ardından 2007 yılında uluslararası törenle ’Anıt Müze’ olarak açıldı. Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 milyon lira harcanarak restore edilen ve yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi’nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010’da yapıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist Van’a geldi.

4 yıl sonra büyük hazırlık


2015, 2016 ve 2017 yıllarında ’güvenlik’ gerekçesiyle iptal edilen ayinin bu yıl 9 Eylül’de tekrar yapılmasına karar verildi. Bu açıklama, Van esnafını da heycanlandırdı. Kentteki birçok otelin doluluk oranı 100’de yüz seviyesine ulaşırken, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Biner de gelecek olanların rahat etmesi ve önümüzdeki yıllarda daha çok turist ağırlamak için çeşitli uyarılarda bulundu.

Van’ın İnanç Turizmi için önemli bir merkez olduğunu kaydeden Biner, "Akdamar Kilisesi’nde yapılacak ayin ilimiz ve Vangölü havzası için çok önemli bir etkinliktir. Van, İnanç Turizmi açısından önemli bir merkezdir. Özellikle Akdamar Adası ve Kilisesi, Ermeniler için kutsal bir mekandır. Biz Vanlılar olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Sadece inanç turizmi olarak değil gelen turistlerin her sezon İlimize gelmelerini teşvik etmeliyiz" dedi.

Van’ın ayin haftasında binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacağını da belirten Biner, "İlimize gelecek yerli ve yabancı turistlere karşı her zamankinden daha saygılı, duyarlı olmalıyız. İşyerlerimizde gerekli hassasiyeti göstermeli, farklı fiyatlar ve tarifelerle gelen konuklarımıza haksızlık etmemeliyiz. Böylesi fırsatlar ilimizin ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Bizim konuklarımıza göstereceğimiz misafirperverlik ve saygı gelecek yıllara yapılacak önemli bir yatırım olacaktır. Özellikle, restaurant, otel, cafe ve alışveriş merkezlerinde uygun fiyat ve hizmet standartlarına dikkat etmeliyiz. Bu ayinde ilimizde bir bayram havası yaşatalım ki, gelecek yıllarda daha fazla misafirimiz olsun. Bu yıl belki de önümüzdeki yıllar için yeni bir başlangıç olur. Van’ı bölgenin en önemli inanç, turizm ve alışveriş merkezi haline getirmek için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli" diye konuştu.

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