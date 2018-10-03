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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.10.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

4 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi

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Türkiye en nadir görülen kuş türlerinden birisi olan Çizgili Kumkuşu 4 yıl aradan sonra bu kez Manyas Kuş Gölünde doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in objektifine yakalandı. Türkiye’deki 8. kaydı olan kuşun Ege’de beklenen tropik fırtınanın etkileri ile bölgede görülmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Türkiye’de nadir görülen türler listesinde ilk sıralarda olan ve en son 4 yıl önce Konya’da görülen Çizgili Kumkuşu bu kez Balıkesir Manyas Kuş Cenneti Milli Parkında kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kaydedildi. Trakuş.org üzerinden haberin duyulması ile bölgeye gelen fotoğrafçılar da bu nadir türü görebilmek için büyük çaba sarf ettiler.

Bataklık ve su taşkınlarının ortadan kaldırılması ile yaşam alanları kısıtlanan kıyı kuşları özellikle ülkemizi göç dönemlerinde yoğun bir şekilde yüz binlercesi tarafından kullanılıyor. Yüzlerce kilometrelik yolculuklarında seçici davranan bu kuşlar belirli alanlarda mola vererek birkaç günlük bu molada hızlıca beslenerek enerji depolar ve böylece kışı geçirecekleri alanlara doğru yollarına devam ederler.

Fakat artan nüfus ve yapılaşma ile birlikte genişleyen şehirler bataklık ve sulak alanları da yok olmanın eşiğine getirerek özellikle kıyı kuşlarının bu süreçte hayati ihtiyaç duydukları alanları yok etmektedir. Tüydeş konuyla yaptığı açıklamada ‘’Ne yazık ki bizim gereksiz ve ‘kurutulmalı’ olarak gördüğümüz bataklıklar, su taşkın sahaları ve çamur alanları bu tür kuşlar için hayati öneme sahip. Göç yolları üzerinde ülkemizde bu şekilde durabildikleri alan sayısı iki elin parmaklarını geçmez desek yeridir. Maalesef tarım ve şehirleşmede yanlışlarımız bu yönde çok fazla. Bir kez daha düşünmemiz lazım. Tüm bunlara rağmen böyle nadir bir türün bölgemiz kaydını almak benim için büyük mutluluk kaynağı oldu’’ dedi.

Yaşam Alanları Amerika ve Rusya’nın en kuzey bölgeleri olan Çizgili Kumkuşu sonbaharda ise Avusturalya ve Yenizellanda kıyılarına kışı geçirmek üzere yerleşiyor. Ancak toplu göç eden kıyı kuşları içerisinde bazen yönlerini şaşırarak ülkemizde de görülebiliyorlar. Türkiye’nin kuş türlerini gözlemyerek ve fotoğraflayarak kayıt altına alan ve tüm bunları gönüllülük esasıyla yapan Trakuş.org üyeleri bu zamana kadar ülkemizde yaşayan 485 kuş türünden 445 tanesinin belgelenmesini sağladı.

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