4 yeni BAM geliyor
ADALET Bakanı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Abdulhamit Gül, dört yeni Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) daha kurulacağını açıkladı.
Yeni BAM’lar, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van illerinde açılacak. HSK, dört yeni BAM için ilana çıktı. Kurul, yeni mahkemelere tayin taleplerini toplayacak. Dört yeni mahkemenin daha açılmasıyla birlikte ‘Bölge Adliye Mahkemeleri’nin sayısı 11’den 15’e çıkmış olacak. Bölge Adliye Mahkemeleri 2016 yılının temmuz ayında yedi merkezde (Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun) faaliyete geçmişti. 2017’de Adana ve Bursa, 2018 yılında ise Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçmişti.
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