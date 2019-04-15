4 yaşındayken yüzü ve vücudu yanmıştı... Tek dilekleri kızlarının sağlığına kavuşması
Zonguldak'ta, 4 yaşındayken kibritle oynadığı sırada elbisesinin tutuşması sonucu yüzü ve vücudu yanan Yağmur Koçaklı, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.
Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Dilek ve Barış Koçaklı'nın çiftinin dört çocuğundan biri olan 13 yaşındaki Yağmur Koçaklı, 9 yıl önce arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yerde bulduğu kibriti yakınca, üzerindeki naylon ve pamuktan olan elbisesi bir anda tutuştu.
Yüzü, göğüs ve karın bölgesi, sol kol ile bacağı yanan Yağmur'un, vücudunun yüzde 80'inde yanık oluştu.
Bugüne kadar 30'a yakın ameliyat geçiren Koçaklı, özellikle yüzündeki yanık izlerinin iyileşeceği günün hayalini kuruyor.
Yağmur Koçaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaokul 7. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, yüzündeki yanık izlerinin giderilmesini istediğini söyledi.
Bir an önce sağlığına kavuşmayı istediğini vurgulayan Koçaklı, "Okula ve parka gidemiyorum, arkadaşlarımla fotoğraf çektiremiyorum, okul gezisi olduğu zaman ben gidemiyorum. Böyle sıkıntılar yaşıyorum. Bana, 'Yüzüne ne oldu?' diye soruyorlar. Estetik olup, düzelmek istiyorum. Herkes gibi, arkadaşlarım gibi güzel olmak istiyorum." dedi.
Baba Koçaklı da kızının düzenli olarak tedavi olması gerektiğini, ancak maddi durumlarının yeterli olmadığını ifade ederek, "Zorluk çekiyoruz. Yağmur için yardım istiyorum. Her genç kız gibi Yağmur'un da yüzünün gülmesini istiyorum, tek dileğim bu." diye konuştu.
Anne Koçaklı ise kızının zor günler geçirdiğini ve içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulmasını istediğini dile getirerek, kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini vurguladı.
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