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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri4 yaşındayken yüzü ve vücudu yanmıştı... Tek dilekleri kızlarının sağlığına kavuşması
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AA
15.04.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

4 yaşındayken yüzü ve vücudu yanmıştı... Tek dilekleri kızlarının sağlığına kavuşması

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Zonguldak'ta, 4 yaşındayken kibritle oynadığı sırada elbisesinin tutuşması sonucu yüzü ve vücudu yanan Yağmur Koçaklı, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Dilek ve Barış Koçaklı'nın çiftinin dört çocuğundan biri olan 13 yaşındaki Yağmur Koçaklı, 9 yıl önce arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yerde bulduğu kibriti yakınca, üzerindeki naylon ve pamuktan olan elbisesi bir anda tutuştu.

Yüzü, göğüs ve karın bölgesi, sol kol ile bacağı yanan Yağmur'un, vücudunun yüzde 80'inde yanık oluştu.

4 yaşındayken yüzü ve vücudu yanmıştı... Tek dilekleri kızlarının sağlığına kavuşması

Bugüne kadar 30'a yakın ameliyat geçiren Koçaklı, özellikle yüzündeki yanık izlerinin iyileşeceği günün hayalini kuruyor.

Yağmur Koçaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaokul 7. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, yüzündeki yanık izlerinin giderilmesini istediğini söyledi.

Bir an önce sağlığına kavuşmayı istediğini vurgulayan Koçaklı, "Okula ve parka gidemiyorum, arkadaşlarımla fotoğraf çektiremiyorum, okul gezisi olduğu zaman ben gidemiyorum. Böyle sıkıntılar yaşıyorum. Bana, 'Yüzüne ne oldu?' diye soruyorlar. Estetik olup, düzelmek istiyorum. Herkes gibi, arkadaşlarım gibi güzel olmak istiyorum." dedi.

4 yaşındayken yüzü ve vücudu yanmıştı... Tek dilekleri kızlarının sağlığına kavuşması

Baba Koçaklı da kızının düzenli olarak tedavi olması gerektiğini, ancak maddi durumlarının yeterli olmadığını ifade ederek, "Zorluk çekiyoruz. Yağmur için yardım istiyorum. Her genç kız gibi Yağmur'un da yüzünün gülmesini istiyorum, tek dileğim bu." diye konuştu.

Anne Koçaklı ise kızının zor günler geçirdiğini ve içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulmasını istediğini dile getirerek, kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini vurguladı.

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