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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
03.01.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

4 yaşındaki Ece, canlı yayında kurtarıldı

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4 yaşındaki Ece, canlı yayında kurtarıldı

Bir yıldır kızına kavuşmanın hayalini kuran Meltem İlkar, 4 yaşındaki kızı Ece’ye canlı yayında kavuştu. Hasret gözyaşları mutluluk gözyaşlarına dönen anne ile küçük kızın özlemi yürek dağladı.

ATV'de yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Meltem İlkar, 1 yıl önce babası Alper İlkar tarafından kaçırılan 4 yaşındaki Ece’ye kavuşmak istediğini anlattı. Kızına kavuşmanın hayalini canlı yayında dile getiren İlkar, gözyaşlarına hakim olmadı. Tam 3 kez icra yoluyla kızına kavuşmak istediğini belirten İlkar, tüm denemelerinde sonuç alamadığını belirtti.

Anne Meltem İlkar’ın sessiz çığlığına umut olan Esra Erol ekibi ve program avukatı Ankara’da bulunan küçük Ece’yi annesine teslim etmek için yola çıktı. 4.5G bağlantısıyla çocuğu almak isteyen kolluk kuvvetleri ile birlikte Esra Erol ekibi, çocuğu almak için mücadele vermesine rağmen küçük Ece’nin babası ve ailesi kapıyı açamamak için direndi.

Çilingirin gelmesiyle açılan kapının ardından küçük Ece babası tarafından dolabın içinde saklanmış halde bulundu.

Kolluk kuvvetleriyle birlikte Esra Erol ekibine teslim edilen küçük Ece, dakikalar boyunca annesiyle hasret giderdi.

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