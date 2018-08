4 yaşında dehşete tanık olmuştu... Annesinin katilini yakalattı!

Alınan bilgiye göre, 25 Haziran'da İsmetpaşa Mahallesi 63. Sokak'ta, birlikte yaşadığı Delal Ahmet'e telefonla ulaşamayan Suriyeli Abdullah C, durumu aynı evde yaşayan ve alışveriş için dışarı çıkan resmi nikahlı eşi Melek C'ye bildirdi. Eve gelen Melek C. Delal Ahmet'in yerde hareketsiz yattığını, 4 yaşındaki oğlu Ahmet'in de yanında oturduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Delal Ahmet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan yaklaşık bir ay sonra Delal Ahmet'in 4 yaşındaki oğlu Ahmet, babası Abdullah C'ye olayı anlattı. Çocuğun, babasının amcasının oğlu olan Nasır C'nin annesinin yüzüne yastıkla bastırdığını söylemesi üzerine Abdullah C, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, pedagog eşliğinde 4 yaşındaki çocuğun ifadesini aldı.



İfade doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli Nasır C. Delal Ahmet ile ilişki yaşadığını itiraf etti. Cinayet suçlamasını kabul etmeyen şüpheli Nasır C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

