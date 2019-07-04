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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

4 Temmuz hava durumu: Sıcaklıklar bazı bölgelerde 5 derece artacak!

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4 Temmuz hava durumu: Sıcaklıklar bazı bölgelerde 5 derece artacak!

Haftalık ve günlük hava durumu bilgilerini merak eden binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, günün ilk saatlerinde ve gün ortasında hava durumu nasıl olacak? İşte, 4 Temmuz Perşembe gününe dair hava durumu bilgileri ve detaylı bilgiler

Hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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