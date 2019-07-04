4 Temmuz hava durumu: Sıcaklıklar bazı bölgelerde 5 derece artacak!
Haftalık ve günlük hava durumu bilgilerini merak eden binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, günün ilk saatlerinde ve gün ortasında hava durumu nasıl olacak? İşte, 4 Temmuz Perşembe gününe dair hava durumu bilgileri ve detaylı bilgiler
Hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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