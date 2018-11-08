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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
08.11.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

4 şeritli yolu kapattı! 'Bahçe yapacağım' dedi

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4 şeritli yolu kapattı! 'Bahçe yapacağım' dedi

Samsun'da 4 şeritli yolu tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle şerit çekerek kapatan vatandaş, caddeyi sebze bahçesi yapmayı planlıyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde oturan İbrahim Akbulut, Gençlik Caddesi'nin bin 550 metrekarelik bölümünün kendisine ait olduğunu öne sürerek yolu trafiğe kapatmıştı. 22 ay kapalı bıraktığı yolu bazı yetkililerin ricası üzerine tekrar açmıştı. Akbulut, aradan uzun süre geçmesine rağmen sorun çözülmeyince bu sabah yolun tamamını tekrar trafiğe kapattı. 

Sabah saatlerinde elindeki şeritle yolu kapatan Akbulut, yolun kendi arazisi olduğunu ve bundan sonra arazisini sebze bahçesi yapacağını söyledi. Yolun kapandığını gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen sürücüler ise geri dönmek veya alternatif yolları kullanmak zorunda kaldı. Geri dönmeyen bazı sürücüler ise olaya tepki göstererek şeridi kopartarak yollarına devam etti. 

4 şeritli yolu kapattı Bahçe yapacağım dedi



"Yolun tapusu benim, sebze bahçesi yapacağım" 

Yolun tapusunun kendisine ait olduğunu ve sebze bahçesi olarak kullanacağını ifade eden İbrahim Akbulut, “Bu arazi bana ait. Mahkeme kararlarına göre de şu an burada yol yok. Burası zaten benim tarlamdı. Nereye müracaat ettiysem arazinin benim olduğunu söylediler. Burası zaten sebze bahçesiydi, o yüzden burası yol olmayacak. Kesinlikle söylüyorum daha da yolu açmayacağım. Yolu kapatarak arazime sahip çıkacağım. Bu benim en doğal hakkım. Mağdur olan vatandaşlar yetkililere başvurabilirler. Ben çözüme hazırım. 12 senedir burası yol olarak kullanılıyor. 2006 yılından beri dilekçe veriyorum. Kesinleşmiş mahkeme kararım olmasına rağmen yol olarak kullanılıyor. Benim tapulu malımla kamu hizmeti yapamazsınız. Bedeli ödenirse anlaşıp yolu açabilirim. Burayı daha önce de 22 ay kapatmıştım. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum” dedi. 

4 şeritli yolu kapattı Bahçe yapacağım dedi



İbrahim Akbulut’un yolu kapatmasının ardından olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, Akbulut’un elindeki evrakları incelediler. Zabıta görevlileri Akbulut’u belediyeye davet ederek görüşmeye çağırdı. Akbulut, daha sonrasında konuyu görüşmek için belediyeye gitti. 

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