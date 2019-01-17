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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.01.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

4 saatte 50 işyerini soymuşlar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul'da işhanlarındaki işyerlerine girerek 7 milyon TL'lik soygun yapan, kendilerine 'Ayanlar' diyen hırsızlık çetesi çökertildi. Çetenin bir işhanına girerek 4 saatte 50 işyerine girdiği de belirlendi. Çetenin Pazar günleri işhanlarına çatıdan girdiği, çıkacak gürültü için de 'Tadilat var zannederler' diyerek soygunları yaptıkları saptandı. Her sabah bölgeden polis telsizlerinden yükselen işyeri hırsızlık anonslarının da operasyonla birlikte kesildiği bildirildi.

Sirkeci'de 18 Aralık 2018 günü Yeni Han'da hırsızlık olayı yaşandı. Tekstil ağırlıklı 30 işyerine girilmiş ve kasaları boşaltılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri artan şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmaya göre, çetenin elebaşılığını çok sayıda hırsızlık olayından kaydı olan Mazlum T. yapıyordu. Çete elebaşının yardımcısı Bayram Y'ye talimatıyla hırsızlık çetesi bir araya getirilmişti.

Kendilerine 'Ayanlar' diyen çete, hem gece hem de Pazar günleri gündüz işhanlarına giriyordu. Pazar günleri gündüz çatılardan işhanlarına girerken, "Tadilat var zannederler, sorun olmaz" diyerek soygunlara başlıyorlardı.

Yapılan teknik ve fiziki takipte çetenin 1.5 ay içinde 200'ün üzerinde işyerine girerek 7 milyon TL'lik soygun yaptığı tespit edildi. Çetenin Pamir İşhanı'na girerek 4 saatte 50 işyerine girerek soygun rekoru kırdığı da anlaşıldı. Soygun paralarının çetenin kasası olan Yüksel A. da toplandığı, Yüksel A'nın da çete elebaşının talimatıyla paraları kendisine verilen hesaplara aktardığı belirlendi.

Polis, çetenin 13 Ocak 2019 günü de harekete geçtiğini ve Erciyes Han'da soygun yaptıktan sonra evlerine dağıldığı yönünde bilgi aldı. Ev adresleri çevresinde önlem alındı. Elebaşı Mazlum T., eşi N.T, Bayram Y, ve çetenin kasası Yüksel A'nın da arasında bulunduğu 9 kişi yakalandı. Çete üyelerinin üzerlerinde işyerleri kasalarından çaldıkları altınlar, paralar ele geçti. Çetenin işyerlerinden 400 civarında da kol saati çaldığı belirlendi.

Çetenin yakalanmasının ardından bölgeden neredeyse her sabah yaşanan işyeri hırsızlık ihbarları da durdu. Her sabah polis anonslarından duyulan hırsızlık anonslarının da çetenin yakalanmasıyla birlikte kesildiği bildirildi.

Emniyette hırsızlık olaylarından çok sayıda kayıtları olan çete, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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