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    Haberler >Gündem>4 rapor var karar yok

    4 rapor var karar yok

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    27.03.2018 - 23:07 | Son Güncelleme:

    ÖZEL bir üniversitenin endüstri mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Özge Kandemir’in, 7 Ekim 2016’da Kadıköy’de arkadaşı ile birlikte gezerken, hızla sokağa giren Aydın Yanık yönetimindeki kamyonun çarpması sonucu ölümüyle ilgili davaya 4’üncü bilirkişi raporu geldi ama karar çıkmadı.

    9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz yargılanan sanığın ‘taksirle öldürme’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

    Etiketler: Trafik kazası , Kadıköy , gazetehaberleri , gündem
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