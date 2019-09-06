TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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