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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Rifat BAŞARAN - ANTALYA
20.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

4. ortak miting Antalya’da: Kitabımızda umutsuzluk yok

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4. ortak miting Antalya’da: Kitabımızda umutsuzluk yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, millet ittifakının dördüncü ortak mitingini Antalya’da yaptı. Kılıçdaroğlu, “Birlikte mücadele edeceğiz, hiç kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz. Asla umutsuz değiliz. Bizim kitabımızda umutsuzluk yoktur” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

SORUNLARI AŞABİLİRİZ

“Türkiye’nin sorunları var, çözülmeyecek sorunlar değildir. Biz bu sorunları aşabiliriz. Eğer milli Kurtuluş Savaşı’nı hep birlikte verdiysek, ayrım yapmadıysak, hep birlikte bayrağımız, vatanımız için mücadele ettiysek, şimdi demokrasi anlamında da aynı sürecin içindeyiz. Birlikte mücadele edeceğiz, hiç kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz, hiç kimsenin baskısına ‘evet’ demeyeceğiz. Herkes şunu bilmeli; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi’nin belediye başkanları kazanır ve Türkiye genelinde iyi bir çıtayı yakalarsak bütün dünya şunu söyleyecek; iktidarın bütün baskılarına rağmen halk demokrasiyi tercih etti. Bizim mücadelemiz demokrasi, ekmek, onur mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hiç kimsenin önünde diz çökmeyen bir Türkiye mücadelesidir, Kuva-yi Milliye mücadelesidir, birlik ve beraberlik mücadelesidir. Bireysel, kişisel bir çıkarın peşinde değiliz. ‘Neden cehenneme döndürdüler bu ülkeyi’ sorusunu sorma zamanı. Hangi gerekçeyle bizlere her türlü iftirayı atıyorlar? Çünkü beylerin söyleyecek sözü yok. Oturduğun, işgal ettiğin koltuk Cumhurbaşkanlığı koltuğu. Sen oradan temiz güzel mesajlar vereceksin. İnsanların onuruyla, kimliği ile yaşam tarzıyla oynamayacaksın, insanların inancını siyasete alet etmeyeceksin. Hepimiz faniyiz, bugün buradayız yarın gideceğiz, vefat edeceğiz. Ama arkada bir hoş sada kalması lazım. Dinden imandan bahsediyorlar ama Yunus Emre’yi Mevlânâ’yı bilmiyorlar. Yörükleri bilmiyorlar. İnsanları kavga ettiriyorlar.

SEVGİYLE, DOSTLUKLA

Çiftçinin, emeklinin durumunu biliyorum. Çöpten kâğıt toplayıp geçimini sağlayanın durumunu biliyorum, sanayicinin durumunu biliyoruz. Asla umutsuz değiliz. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Bizim kitabımızda umutsuzluk yoktur. Sevgiyle, saygıyla, dostlukla sandığa gideceğiz ve şöyle bir kulaktan tutacağız ve gereğini yapacağız.”

AKŞENER: OLSA DÜKKÂN SENİN AMA...

İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise mitingde şunları söyledi: “Erdoğan beni mahkemeye verdiğini söyledi. Sayın Erdoğan olsa dükkân senin ama yok. Emekli maaşıma haciz koydurursun olur biter. Açık açık söyleyeyim, battı balık yan gidermiş. 250 değil bir dahakine 500 milyon versin. Muhittin Böcek’in rakibi Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkanlarının da rakibi Tayyip Erdoğan. Belediye başkan adaylarının projesi yok, resmi yok, konuşamıyor. Bana, Kılıçdaroğlu’na, Temel Bey’e ‘PKK’lı dedi. PKK’lı iftirasında bulunmak çok ayıp. Karşında Meral Akşener var.”

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dünkü basın toplantısında Akit TV’ye suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şunları söyledi: “Adını bile anmaktan hicap duyduğum bir ‘operasyon kanalı’, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptı. Biz köklerinde Kuvayımilliye olan CHP’yiz. Milletimizin sandıkta geleceğine sahip çıkacağına inanıyoruz. Bir kez daha idam tehdidinde bulunanlara açıkça sesleniyorum, sizlerden korkmuyoruz. Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız. Avukatlarımız yarın sabah (bu sabah) suç duyurusunda bulunacak.”

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