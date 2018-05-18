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    4 oğlunu birden kaybetti

    Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)
    18.05.2018 - 16:08 | Son Güncelleme:

    ÇANKIRI yakınlarında dün sabaha karşı şarampole yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Engin (38), Erol (34), Birol (28) ve Şenol Altuntaş (24) kardeşler, memleketleri Gümüşhane’nin Özkürtün beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Amcaları emekli polis memuru Niyazi Altuntaş’ın cenazesine katılmak üzere memleketleri Gümüşhane’ye gelen, ardındanÿİstanbul’a dönüş yolunda Çankırı’nın Atkaracalar ilçesi yakınlarında geçirdikleri kazada yaşamını yitiren Engin,ÿErol, Birol ve Şenol Altuntaş kardeşlerin cenazeleri öğle vakti Özkürtün beldesindeki Merkez Camii’ne getirildi. Kazada 4 oğlunu kaybeden acılı baba Mehmet Altuntaş, diğer oğulları Niyazi (39) ve Ali (16) ile birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Gümüşhane Valisi Memiş Okay, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Bektaş ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazının ardından cenazeler Süme Mahallesi Kalebaşı mevkiindeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

    4 oğlunu birden kaybettiÇANKIRI yakınlarında dün sabaha karşı şarampole yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Engin (38), Erol (34), Birol (28) ve Şenol Altuntaş (24) kardeşler, memleketleri Gümüşhane’nin Özkürtün beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
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    4 oğlunu birden kaybetti

    CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI

    Kazada hayatını kaybeden 4 kardeş, amcaları emekli polis memuru Niyazi Altuntaş’ın cenazesine katılmak için İstanbul’dan memleketlerine geldikleri ve cenaze sonrası dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada hayatını kaybeden Engin Altuntaş’ın evli ve 3 çocuk babası, Erol Altuntaş’ın evli ve 1 çocuk babası, Birol ve Şenol Altuntaş’ın ise bekar oldukları öğrenildi.

    4 oğlunu birden kaybetti

    Kaza, dün sabah saatlerinde Çodum’un Atkaracalar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane’den İstanbul yönüne gidenÿBirol Altuntaş yönetimindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Birol Altuntaş ile ağabeyleri Erol Altuntaş ve Engin Altuntaş yaşamını yitirdi, kardeşi Şenol Altuntaş ağır yaralı olarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şenol Altuntaş da Çankırı Devlet Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Etiketler: trafik kazası , kazada ölen dört kardeş , gündem
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