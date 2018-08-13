4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki terörist öldürüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki terörist öldürüldü
GeriGündem 4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
ANKARA
13.08.2018 - 00:39, Son Güncelleme:

4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki terörist öldürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki terörist öldürüldü

TUNCELİ'nin Pülümür kırsalında önceki gün öldürülen 10 teröristten birinin 4 milyon TL ödüllü kırmızı listede aranan PKK elebaşlarından Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban olduğu tespit edildi.  44 yaşındaki teröristin PKK'ya 25 yıl önce katıldığı, birçok eylemde yer aldığı, ardından Kuzey Irak'a gittiği ortaya çıktı. Irak'tan 2012 yılında sözde ‘saha sorumlusu’ olarak dönen teröristin 2015'te tekrar Kuzey Irak'a gittiği ve geçtiğimiz günlerde eylem yapması için Tunceli'ye gönderildiği güvenlik güçleri tarafından belirlenmişti.

İbrahim Çoban’ın Tunceli ve Karadeniz bölgesinde çok sayıda askerin ve Tunceli’de 1994 yılında 6 öğretmenin şehit edilmesi eylemine katıldığı belirtildi. Teröristin yine 1994 yılında Tunceli’de 2 sağlık memurunun kaçırılması eyleminde yer aldığı öğrenildi. Çoban’ın katıldığı ya da talimatını verdiği bazı eylemler şöyle: “1999 yılında Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 2 korucunun şehit edilmesi eylemine katılmak. 2009 yılında Tokat Reşadiye ilçesinde 7 askerin şehit edilmesi eylemine katılmak. 2012 yılında Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’un şehit edilmesi eyleminin talimatını vermek. 2011 yılında Tunceli merkezde halı sahada top oynayan polislere yönelik eylemde komiser Cem Kerman ve öğretmen eşi Dilay Turan Kerman’ın şehit edilmesi eyleminin talimatını vermek.”

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tunceli’de   etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ise bölücü terör örgütünün sözde Erzurum eyalet sorumlusu “Roni-Munzur” kod adlı Mahmut Laçin olduğu kaydedildi. 

Bu arada Hakkâri ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Çukurca kırsalında terör örgütü PKK’nın 4 üyesi İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Konumları belirlenen teröristler F-16 savaş uçaklarının hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tecavüzcüye 10 yıl 5 ay anne ve kürtajcıya 4 yıl

TIR direği devirdi mahalle elektriksiz kaldı

Otizmli Ege’nin YKS başarısı

Liselerde ilk nakil heyecanı