4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki terörist öldürüldü
TUNCELİ'nin Pülümür kırsalında önceki gün öldürülen 10 teröristten birinin 4 milyon TL ödüllü kırmızı listede aranan PKK elebaşlarından Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban olduğu tespit edildi. 44 yaşındaki teröristin PKK'ya 25 yıl önce katıldığı, birçok eylemde yer aldığı, ardından Kuzey Irak'a gittiği ortaya çıktı. Irak'tan 2012 yılında sözde ‘saha sorumlusu’ olarak dönen teröristin 2015'te tekrar Kuzey Irak'a gittiği ve geçtiğimiz günlerde eylem yapması için Tunceli'ye gönderildiği güvenlik güçleri tarafından belirlenmişti.
İbrahim Çoban’ın Tunceli ve Karadeniz bölgesinde çok sayıda askerin ve Tunceli’de 1994 yılında 6 öğretmenin şehit edilmesi eylemine katıldığı belirtildi. Teröristin yine 1994 yılında Tunceli’de 2 sağlık memurunun kaçırılması eyleminde yer aldığı öğrenildi. Çoban’ın katıldığı ya da talimatını verdiği bazı eylemler şöyle: “1999 yılında Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 2 korucunun şehit edilmesi eylemine katılmak. 2009 yılında Tokat Reşadiye ilçesinde 7 askerin şehit edilmesi eylemine katılmak. 2012 yılında Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’un şehit edilmesi eyleminin talimatını vermek. 2011 yılında Tunceli merkezde halı sahada top oynayan polislere yönelik eylemde komiser Cem Kerman ve öğretmen eşi Dilay Turan Kerman’ın şehit edilmesi eyleminin talimatını vermek.”
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ise bölücü terör örgütünün sözde Erzurum eyalet sorumlusu “Roni-Munzur” kod adlı Mahmut Laçin olduğu kaydedildi.
Bu arada Hakkâri ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, Çukurca kırsalında terör örgütü PKK’nın 4 üyesi İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Konumları belirlenen teröristler F-16 savaş uçaklarının hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
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