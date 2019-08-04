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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.08.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Polisin o sorusuna cevap veremeyince...

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Polisin o sorusuna cevap veremeyince...

Adana’da 395 bin liralık vurgunu kapatmak için bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinin özel güvenlik amiri Burak Ekinci’nin iş yerinden 4 milyon 795 bin euro çalıp tutuklanmasının ardından zanlıya parayı çalmaya yardım eden Hasan B.'nin işsiz akrabaları 43 bin lira parayla tatile çıkarken, 81 bin liralık altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıktan sonra yakalandı. Zanlılar paranın nereden geldiğini, altınları ve telefonları nasıl aldığını anlatamayınca gözaltına alınıp vurgun paralarını harcamak, zanlıya yardım ve yataklık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Haziran’da Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarında bulunan bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre firmada 6 yıldır özel güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran’da şirketin 4 ayrı ATM’ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.’den 395 bin lirasını alıp kendisine getirmesini istedi. Burak Ekinci özel güvenlik elemanının getirdiği parayı aldı. Ancak yapılan şikayet üzerine şirkete teftiş gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti. Bu parayı bulup yerine koyamadığı için akrabası olan Mehmet Emin G. ve Mehmet G. ile şirketi soymak için plan yaptı. İlk plana göre vurgunu cuma günü yapıp Gürcistan'a kaçacaklar bunun için de Hasan B.'nin lüks otomobilini kullanacaklardı. Ancak Ekinci cuma gününden önce şirkete müfettişlerin geleceğini öğrenince hırsızlık olayını erkene alıp en çok para transferi yapılan gün olan 25 Haziran Salı günü harekete geçti.

Ekinci, 25 Haziran Salı günü 4 torbada 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapıldığı esnada yanındaki güvenlik personelini şirkete gönderip içinde 4 milyon 795 bin euro olan iki torba parayı alıp Hasan B.'nin aracıyla birlikte kaçtı. Bir süre sonra şirketin hırsızlıktan haberi olunca durum polise bildirildi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan B.’nin lüks aracıyla kayıplara karışan 4 zanlının yakalanması için talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Yaklaşık 30 milyon TL çalan Burak Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 18 kişi ilk etapta gözaltına alındı. Bu zanlılardan Burak Ekinci ile birlikte 8 kişi tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda polis 73 bin euro, 19 bin 500 lira ve 82 bin 540 lira değerinde altın ele geçirdi.

Vurgun parasıyla tatile giderken yakalandılar

Polis yaklaşık 4 milyon 700 bin euroyla kayıplara karışan Hasan B. ve Mehmet Emin G.’yi yakalama çalışmalarına hız verdi. Bu arada polis Hasan B.'nin akrabalarını yakın takibe aldı. Yapılan takip sonucunda Hasan B.'nin kardeşleri Tuncay B.(24), Müslüm B. (23) kuzeni Kadir B.(18) ve arkadaşları Batuhan Ç. (22) ile Mert Ş.'nin (25) Mersin'e tatile gittiğini belirledi. Polis zanlıların kiraladığı otomobili otoyolda durdurup arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 43 bin 365 lira para bulundu. Polis zanlılara paraları nereden aldıklarını sordu ancak çoğu işsiz olan zanlılar paraların nereden alındığını söylemeyince gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Hasan B.'nin akrabası olan zanlıların vurgun parasıyla tatile gittiği değerlendirilerek emniyette sorguya alındı. Ancak zanlılar bu suçlamaları kabul etmedi.

81 bin 860 liralık altın 25 bin liralık telefon aldı

Bu arada polis ayrıca Hasan B.'nin kız kardeşi Pınar B.'nin (32) ise bir kuyumcuya 81 bin 860 liralık altın siparişi verdiğini tespit etti. Polis takip sonucu zanlıyı altını aldıktan sonra vurgun parasıyla alındığı değerlendirilerek gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramada zanlının kardeşine ve kendine 25 bin lira değerinde cep telefonu aldığı tespit edildi. Telefonlara da polis el koydu. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda sebze meyve halinde aylık 3 bin 500 lira maaşla çalıştığını, biriktirdiği parayla altın ve telefonları aldığını söylediği, suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Bu arada polis Hasan B.'nin yerini bildiği ileri sürülen Duran Ali Ö. (30) ve Kenan S.'yi (40) de gözaltına aldı.

Polisin o sorusuna cevap veremeyince...
Zanlılar yapılan sorgulamalarda suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Tuncay B. ve Duran Ali Ö. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polis şimdi her yerde Hasan B. ve Mehmet Emin G.'yi arıyor.

Polisin o sorusuna cevap veremeyince...

Adana'da 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçanlar yakalandıAdana'da 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçan Burak Ekinci ve beraberindekiler yakalandı. Zanlının alınan ilk ifadesinde "Hak ettiğim parayı alamadım yaptığıma pişman oldum" dediği ileri sürüldü. Burak Ekinci'nin 150 bin Euro'dan yaklaşık 45 bin Euro'yu akrabalarına gönderdiği öne sürüldü
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