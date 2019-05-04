4 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun, bin 215'inci hafta çekilişi noter huzurunda yapıldı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye geçtiğimiz hafta devretmişti. Çekiliş sonucu, MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye bu çekilişe devretmişti. Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun bin 215'inci hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. İşte, 4 Mayıs 2019 tarihli bin 215'inci Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
4 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da bin 215'inci haftanın sonuçları...
21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu; 5 - 15 - 24 - 28 - 33 - 36
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1214'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 827 bin 298 lira 24 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 3 bin 786 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 60 kişi 64 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 71 bin 804 kişi 10 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 2 milyon 177 bin 93 lira ikramiye dağıtıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle