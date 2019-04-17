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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

4 kuponla 8 ikramiye kazandı: ‘Sistem’i çözmüş

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4 kuponla 8 ikramiye kazandı: ‘Sistem’i çözmüş

On Numara şans oyununun bu haftaki çekilişinde 12 büyük ikramiyeden 8’i Bursa’nın Karacabey ilçesinde aynı kişiye çıktı. Bu durum sosyal medyada tartışma yaratırken, Milli Piyango (MP) Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Açıklamada aynı kişi tarafından oynanan 4 kupona 8 büyük ikramiyenin çıktığı ve bunun ‘sistemli oyun’ yöntemiyle sağlandığı belirtildi.

MİLLİ Piyango’nun her hafta pazartesi akşamı çekilişi yapılan ‘On Numara’ şans oyununda büyük ikramiye bu hafta 12’ye bölündü. Büyük ikramiyenin 8’inin Karacabey ilçesi Runguçpaşa Mahallesi Panayır Caddesi’ndeki şans oyunları bayisinde kuponları yatıran bir kişiye çıktığı belirlendi. 
Büyük ikramiye çıkan 8 kolonun aynı bayiden ve aynı kişi tarafından oynanması, sosyal medyada tartışma yarattı.

4 kuponla 8 ikramiye kazandı: ‘Sistem’i çözmüş

BURSA KARACABEY’DE YATIRILDI

Milli Piyango (MP) Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce oynatılan On Numara oyununun 15 Nisan 2019 tarihinde yapılan 871’inci hafta çekilişinde büyük ikramiye 12’ye bölünmüştür. Bunlardan 8 adedi Bursa-Karacabey, bir adedi Adana-Yüreğir, bir adedi İstanbul-Bahçelievler, bir adedi İstanbul-Fatih ve bir adedi İstanbul-Kadıköy’e isabet etmiştir.

8’İNİ BİR KİŞİ OYNAMIŞ

Bursa-Karacabey’e isabet eden 8 adet ikramiyeyi kazanan biletlerin tamamı 16100022 No’lu bayimiz Aykut Asa tarafından oynatılmıştır. İdaremiz bayisi Aykut Asa, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü 17.00-18.00 saatleri arasında bir vatandaşın çok sayıda kuponla gelip oyun oynadığını ve biletlerin sistemli bir şekilde oynandığını ifade etmiştir. Böylece bayimizden oynanan 4 ayrı bilete 8 adet büyük ikramiye çıkmıştır.”

KİŞİ BAŞI 28 BİN LİRA

Büyük ikramiye tutarının 337 bin 522 lira olduğu çekilişte, kişi başına 28 bin 127 lira 25 kuruş ikramiye düştü. 4 ayrı kuponla aynı rakamları oynayan kişi, yaklaşık 225 bin lira alacak.

BİRER SAYI ARAYLA KOMBİNASYONLU OYNAMIŞ

ON Numara talihlisinin kuponlarını yatırdığı Karacabey’deki bayinin sahibi Aykut Asa, 8 yıldır bayilik yaptığını anlatarak şunları söyledi: “10 kupondan 8’ini tutturan talihlinin bizim bayimizden, Karacabey’e çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Tüm Türkiye bunu konuşacak, bunu biliyoruz. Karacabeyimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Kuponu oynayan ve tutturan arkadaş 2 kupondan farklı kombinasyonlar şeklinde birer sayı arayla 22 sayı içerisinden 10 sayıyı 8 defa bilerek 240 bin TL’nin sahibi oldu. Tek kolona 28 bin TL isabet etti. Bunun gururunu yaşıyoruz ve Karacabey’e hayırlı uğurlu olsun. Bundan 1 ay önce de Şans Topu’ndan bir kişi bayimizden oynadığı kuponla 137 bin TL kazandı. İstanbul’da Nimet Abla var. İnşallah bizde Bursa’da bir Nimet Abla gibi olacağız.”

‘ARAŞTIRILMASI GEREKEN BİR KONU’

ULUDAĞ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok, Milli Piyango İdaresi’nin açıklamasının yerinde olduğunu belirtti. Doçentlik tezinin uygulamasını Sayısal Loto üzerine yapan Prof. Dr. Işığıçok, şunları söyledi:
“Oynayan kişi veya kişiler alternatif kombinasyonları denemiş olabilir ve bu nedenle çok sayıda kolon oynanması bu sonucu doğurabilir. Aynı bayiden önceki haftalarda da benzer şekilde oynanıp oynanmadığının kontrol edilmesi yararlı olabilir. Ancak vatandaşın bu şekilde oynamasında yasal açıdan bir engel olmadığını düşünüyorum. Ayrıca muhtemelen bu uygulamayı tek kişi değil, çok sayıda insan aralarında para toplayarak yapmış olabilir. Dört ayrı bilette sekiz kolonun tamamen aynı olması tartışma konusu. Kişi aynı rakamları sekiz kere neden yazmış olabilir? Geçmiş yıllarda da aynı kuponda aynı sayıların iki kez oynandığı olmuştu. Ama dört bilette sekiz aynı kolonun oynanması araştırılması gereken bir konu.” m Esra ÜLKAR

‘ARKADAŞIMIZ ÇOK ŞANSLI BİRİYMİŞ’

BAYİNİN bulunduğu Runguçpaşa Mahallesi’nin muhtarı Kemal Tetik (59), talihlinin henüz ortaya çıkmadığını belirterek şöyle konuştu: “Ben de uzun yıllar şans oyunu bayisi işlettim. Ancak ilk defa bu kadar şanslı birini görüyorum. Bu talihlinin arkadaşımızın bayisinden çıkması bizi mutlu ediyor. Biliyorsunuz ki talihliler toplumda deşifre olunca rahatsız ediliyorlar. Talihliyi şu an bilmiyoruz ama burada tanıdığımız birine çıktığını düşünüyorum. Çünkü şans oyunu oynayan insanlar genellikle birbirini tanır. Bu arkadaşımız çok şanslı biriymiş.”

‘BANA ÇIKMAMASI ÜZÜCÜ’

Talihlinin kim olduğunu bilmediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Ahmet Orhan, “Talihli belki benim çalıştığım kahvehaneden biri olabilir. Büyük ikramiyenin Karacabeyimize çıkması sevindirici. Tahminimce 8 büyük ikramiyenin de bir ilçeye çıkmış olması On Numara şans oyunu tarihinde bir ilk. Bu bizim için sevindirici bir olay. Tabii ki bana çıkmaması da üzücü bir olay” dedi. (DHA)

Büyük ikramiye aynı ilçeden 8 ayrı kupona isabet etti
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