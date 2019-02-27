4 köyde 32 eve girip ne var ne yoksa çaldılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 köyde 32 eve girip ne var ne yoksa çaldılar
GeriGündem 4 köyde 32 eve girip ne var ne yoksa çaldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük) (DHA)
27.02.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

4 köyde 32 eve girip ne var ne yoksa çaldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 köyde 32 eve girip ne var ne yoksa çaldılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı 4 köyde toplam 32 eve giren hırsızlar, ne buldularsa çalıp kayıplara karıştı. Jandarma, hırsızların peşine düştü.

Gökbey, Akkışla, Nebioğlu ve Kehler köylerinde son 2 haftada kış döneminde boş olan 32 eve hırsız girdi. Hırsızlar hayvan çanı, motorlu testere, klima, çapa, balta, kaynak motoru, çim biçme makinesi, televizyon, bakır tepsi, traktör tamir seti, tabak, tencere gibi buldukları tüm eşyaları çaldı.

İhbarlar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği belirsiz hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken Gökbey Köyü Muhtarı Rasim Yıldız, "Kapıları kırıp, camların korkuluk demirlerini açarak, köyümüzdeki 13 evi soymuşlar. Vatandaşın çapasını, motorunu her şeyini almışlar. Yeni televizyonları almışlar, eski televizyonları bırakmışlar" dedi.

Evinin soyulduğunu duyunca Tekirdağ'dan köye gelen İsmet Ünlü, "Tüplü televizyonumu bırakmışlar, son taksitleri kalan plazma televizyonumu almışlar. Traktör tamir setimi almışlar. Motorlu testereyi Allah'tan bir arkadaşıma vermiştim. Elimizde o kaldı" diye konuştu.

Geçen yıl çıkan bir yangında evi yanan Sadettin Ünlü ise yaşamını sürdürdüğü Kızılay'ın verdiği konteynere hırsız girdiği haberini tedavi için gittiği İstanbul’da öğrendi. Köyde bir kişinin, hırsızlardan korunmak için evinin pencerelerini sac kaplattığı görüldü.

4 köyde 32 eve girip ne var ne yoksa çaldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı

4.1 Milyon EURO dolandırılan İnan Kıraç konuştu: 'Paramın izini buldum'

8 öğrenci okul bastı... Sınıfta dakikalarca dövdüler

Ali Koç'un da aralarında bulunduğu iş insanlarını böyle dolandırmış