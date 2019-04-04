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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.04.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

4 kız sporcuyu taciz eden antrenör tutuklandı

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4 kız sporcuyu taciz eden antrenör tutuklandı

Ankara'da bir amatör spor kulübünün sahibi ve savunma sporu antrenörü Yavuz Ö (64), 14-17 yaş aralığındaki 4 sporcu kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bu arada Yavuz Ö.'nün başka çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir yargılaması daha olduğu öğrenildi.

Olay, Yavuz Ö.'nün sahibi olduğu spor salonuna giden sporcu kızlardan birinin yaşadığı cinsel istismar olayını arkadaşına anlatmasıyla ortaya çıktı. Benzer durumun kendi başına da geldiğini söyleyen diğer kız ve arkadaşı olayı ailelerine anlattı. Aileler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yavuz Ö.'nün gözaltına alınması ve olayın duyulması üzerine 18 yaşından büyük iki kız sporcu da çocukken Yavuz Ö.'nün cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. Mağdur çocuklar, pedagog ve avukatları eşliğinde verdikleri ifadede şüpheli Yavuz Ö.'nün özel ders verme bahanesiyle kendilerini spor salonuna çağırdığını ve cinsel istismarda bulunduğu ileri sürdü.

TUTUKLANDI

Şüpheli Yavuz Ö. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını savundu. Yavuz Ö., ifadesinde bir spor dalında federasyon başkanlığına aday olduğunu, çocukların kendisini spor kariyerini bitirmek isteyen kişiler tarafından yönlendirilerek iftiraya maruz kaldığını iddia etti.

Geçen pazar günü savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTİSMARDAN YARGILANIYOR

Öte yandan, Yavuz Ö. hakkında 2016 yılında da bir çocuğun cinsel istismar suçlamasıyla şikayette bulunduğu, savcılığın iki kez delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdiği; ancak avukatın itirazı üzerine dava açıldığı ortaya çıktı. Yavuz Ö.'nün bu davada tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

4 kız sporcuyu taciz eden antrenör tutuklandı

 

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