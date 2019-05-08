4 kız birer gün arayla kaybolmuştu! Hepsi bulundu
Trabzon'da koruma altında oldukları yurttan 1'er gün arayla 2'şerli gruplar halinde çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 4 kız çocuğu bulundu.
Çimenli Mahallesi'ndeki Fatih Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan E.Ö. (15), 5 Mayıs'ta arkadaşı G.A. ile markete gideceğini söyleyerek yurttan çıktı. Kızlar dönmeyince yurt görevlileri, polise haber verdi.
Polis ekipleri, çalışma başlatırken önceki gün de yurtta kalan kızlar S.Ü. ve E.Y., ortadan kayboldu. Kayıp kızları bulmak için kentte harekete geçen polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yurt bölgesinde her yerde aranan kızlardan S.Ü., Pazarkapı Mahallesi'nde, E.Ö. ve E.Y. ise çevredeki güvenlik kameralarını incelenmesi sonucu jandarma ekiplerince bulundu.
Yurttan kızların kaçmasında öncülük ettiği öne sürülen ve kayıp olarak aranan diğer kız çocuğu G.A.'ya da akşam saatlerinde ulaşıldı. Ailesinin yanına gittiği belirtilen G.A. ile bulunan diğer 3 kız, Trabzon Çocuk Evleri yetkililerine teslim edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle