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    4 kişiyi komaya sokan ehliyetsiz sürücü serbest: Hâkim takdiri

    İsmail SAYMAZ
    29.06.2018 - 23:32 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’da Enes Aslan adlı ehliyetsiz sürücü, kaldırımda yürüyen bir kadına ve dükkânlarının önünde oturan esnafa aracıyla çarptı. 4 kişi komada ölüm kalım mücadelesi veriyor. 6 kişi ise hastanede tedavi altında. Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliği ehliyetsiz sürücüyü ‘takdiren’ serbest bıraktı. Olay şöyle gelişti:

    4 kişiyi komaya sokan ehliyetsiz sürücü serbest: Hâkim takdiriDAYISININ ARACIYLA
    18 yaşındaki Enes Aslan, 24 Haziran’da seçimlerin yapıldığı gün ehliyeti olmadığı halde dayısının aracını alıp trafiğe çıktı. Araçta yanında İbrahim D., arka koltukta Baver C. ile Mehdiye ve Ceylan O. ile C.K. adlı 3 kadın vardı. Araç Diclekent Bulvarı’nda hızla giderken, kontrolden çıktı. Önce seyir halindeki Savaş Kilci ve 3 çocuğunun bulunduğu araca çarptı. Ardından oy vermekten dönen, şehit korucu İrfan Amaç’ın kızı Mehdiye Amaç’ı (27) ağır yaraladı. Daha sonra bulvarda sohbet eden Mehmet Emrullah Cihan, (57) Yaşar Cihan, (49), Ahmet Arkış (41) ve Muhammed Harun (11) Arkış’a çarptı. 4 kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

    TÜM KEMİKLERİ KIRIK
    Aslan ifadesinde, ehliyetinin bulunmadığını kabul etti. Olay anında arka koltukta oturan arkadaşı Baver C. ile 3 kadını indirmeye çalışırken, direksiyona müdahale edildiği için kontrolü kaybettiğini ileri sürdü. Aslan, 25 Haziran’da Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mehdiye Amaç’ın amcası Mecit Amaç, yeğeninin vücudundaki bütün kemiklerin kırıldığını, beyninde kanama, ciğerlerinde tahribat olduğunu söyledi.

    YA YAKINI OLSAYDI
    Aslan’ın tutuksuz yargılanmasına isyan eden Amaç, “Akla izana sığar tarafı yok. Bu kişi ehliyetsiz. 4’ü yoğun bakımda olmak üzere 10 yaralı var. Hâkim, ‘takdiren’ diyor. Bu mantığı anlamakta güçlük çekiyoruz. Hastalarla ilgili tıbbi bilgiler toplanmadan bu kararın verilmesine akıl sır erdiremiyoruz. Acaba yaralılardan biri hâkimin yakını olsaydı böyle mi karar verirdi?” diye soruyor.

    Etiketler: Trafik kazası , ehliyetsiz sürücü , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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