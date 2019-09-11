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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sebahattin AYDIN/DHA
11.09.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

4 kişi hayatını kaybetmişti! Şok gerçek ortaya çıktı...

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4 kişi hayatını kaybetmişti! Şok gerçek ortaya çıktı...

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 4 işçinin yanarak hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda yangın söndürme sisteminin vanalarının kapalı olduğu belirtildi.

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Akpınar Tekstil fabrikasında 6 Haziran'da çıkan yangında 3 Suriye ve 1 Afganistan uyruklu işçi yanarak öldü. Yangınla ilgili fabrika sahibi Fatih Akpınar ile aynı fabrikada içerisinde bulunan başka bir firmanın sahibi Mahmut Genç tutuklandı.

Yangına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, tanıkların ifadelerine göre önce bir duman kokusu aldıklarını, çalışanların duman kokusu alana kadar yangını fark etmemelerinin iş yerinde yangın algılama sisteminin olmadığını veya etkin bir şekilde çalışmadığını ortaya koyduğu belirtildi. Ustabaşının işçilere seslenerek yangını duyurduğu, bu durumun yangın uyarı sisteminin olmadığını gösterdiği, çalışanların hızlı bir şekilde tahliye olmaması, panik yapmasının iş yerinde acil durum senaryolarının işlemediğini, çalışanların yangın gibi durumlarda yapması gerekenler konusunda eğitilmediği, iş yerini nasıl tahliye edeceklerinin kendilerine öğretilmediği anlaşıldığı belirtildi. İfadeler ve olay yeri keşfi sonucu iş yerinde yangın tesisatının uygun bir şekilde çalışmadığı belirlendi.

FABRİKADA DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ

Bilirkişi raporunda aynı iş yerinde 2 Mayıs günü havalandırma bacasında oluşan bir yangına müdahale edildiği, her iki yangınla ilgili rapor birleştirildiğinde fabrikadaki üretim alanında bulunan havalandırma sisteminin yüksek bir yangın riski oluşturabilecek bir yapıya sahip olduğu düşüncesini desteklediği ve yangının ana çıkışının burası olduğu kanaati oluştu.

VANALAR KAPALI

Fabrikada yapılan keşif çalışmalarında yağmurlama sisteminin var olduğunun görüldüğü, ancak hazırlanan itfaiye raporunda sisteme ait 3 vananın kapalı olmasının sistemin çalışmasını engellediği ve oluşan yangının daha hızlı yayılmasına neden olduğu belirlendi. Vanaların kapalı olmasının sistemin çalışmasını engellerken, oluşan yüksek sıcaklıktan dolayı tüm yağmurlama sisteminin asılı bulunduğu aparatlardan kurtularak işlevselliğini yitirerek çökmesine neden olduğu anlaşıldı.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ NEDEN OLDU

Raporun sonuç bölümünde, “Yangının çıkış nedeninin, havalandırma sistemindeki toz yapısındaki uçucu materyallerin yanması ile (statik elektrik) başladığı ve aynı sistem üzerinden yayıldığı, yangın söndürme (yağmurlama) ve ikaz sistemlerinin çalışmaması nedeniyle hızla yayıldığı ve bütün tesisi kaplayarak can ve mal kaybına neden olduğu kanaatine varılmıştır” ifadelerin yer verildi.

Kocaeli'de tekstil fabrikasında yangın
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