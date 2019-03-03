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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.03.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

4 kişinin hayatını kaybettiği yangında 1 kişi gözaltına alındı

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4 kişinin hayatını kaybettiği yangında 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin olarak 1 kişi, yangına sebebiyet vermekten Hatay'da gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Beyoğlu ilçemiz Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokakta bulunan 6 numaralı binada çıkan yangında 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan araştırmalar neticesinde yangına sebep olduğu iddia edilen (1) şüpheli şahıs Hatay ilimizde gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz.

Asmalımescitte yangın: 4 kişi hayatını kaybetti
Asmalımescit'te yangın: 4 kişi hayatını kaybetti
Beyoğlu Asmalımescit'te yangınİstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
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