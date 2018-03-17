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    4 kişi yakalandı! 14 kişi aranıyor

    Aziz GÜVENER/DHA
    17.03.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

    ÇİFTLİK Bank soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 4’ü gözaltına alındı.

    Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa, Malatya ve Hakkari’de operasyonlar düzenledi. 8 ilde toplam 18 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskında Bursa’da 2 kişi, Manisa’da 1 kişi ve Çanakkale’de de 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Sakarya Emniyeti’ne getirilerek burada sorgulanmaya başlandı. Soruşturma kapsamında aranan 14 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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    Etiketler: Çiftlik Bank , Soruşturma , Mehmet Aydın , gündem
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