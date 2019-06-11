4. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Erzurum’da dün akşam saatlerinde dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi’nde annesinin uyutarak odada bıraktığı 2 yaşındaki çocukları Yusuf I., annesi mutfaktayken uyanarak açık kapıdan balkona çıkarak dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattaki balkondan düşmüştü.
Olayın hemen ardından 112 sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırılan Yusuf, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
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