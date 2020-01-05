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Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2020 - 13:27,Son Güncelleme:/

4 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

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4 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıktığı belirlenen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Bugün saat 11.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısındaki izolasyon malzemelerinin bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Binanın çatısından çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, yangına 2 merdivenli araç ve çok sayıda su tankeri ile müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına aldı. Çatıda ve 4'üncü kattaki dairelerde büyük hasara neden olan yangının kontrol altına alınmasından sonra bir süre daha soğutma çalışması sürdürüldü.

 

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