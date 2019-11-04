4 Kasım On Numara çekilişi tamamlandı! MPİ On Numara çekiliş sorgulama ekran
Şans oyunu müdavimlerinin heyecanla beklediği haftanın On Numara çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) haftanın ilk iş günü çekilişi düzenlenen On Numara oyununda, 900'ncü hafta heyecanı sonra erdi. Noter huzurunda yapılan MPİ On Numara çekilişi sonrası, haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. İşte, 4 Kasım 2019 tarihli 900'ncü MPİ On Numara sonuçları...
MPİ'nin en çok tercih edilen oyunlarından On Numara'da 900'ncü hafta çekilişi tamamlandı. On Numara çekilişinin ardından, bu hafta kazandıran şanslı numaralar sorgulanmaya başladı. İşte, MPİ On numara sonuç sorgulama ekranı...
Bu akşam, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 1 - 10 - 25 - 27 - 29 - 38 - 39 - 40 - 43 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 62 -64 - 68 - 74 - 75- 77 - 78 olarak belirlendi.
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
On Numara oyununun 899. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 543 bin 905 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 4 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 848 kişi 196 lira 45'er kuruş, 7 bilen 19 bin 600 kişi 26 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 118 bin 793 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 235 bin 939 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
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