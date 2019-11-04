4 Kasım elektrik kesintileri | İstanbul, Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası elektrik kesintileri

04 Kasım 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., G-3006 Cd., G-3010 Cd., ALİYA İZZET BEGOVİÇ Cd., ASMALI Cd., CEMİL MERİÇ Sk., GALATA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında DELİKLİKAYA Mh., DELİKLİKAYA Sk., ENDER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29570-22941 22942 22943 27059 27058 27057 27260 22268 27256 27332 27333 27165 27262 27848)



- NİNE HATUN Mh., HORASAN Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29589-18008)



- ÇAYIRDERE Mh., ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU Sk., CANDAN Sk., PEMBELİ Sk., SADABAT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29615-25021)



- FATİH Mh., 858. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29666-21624 DEPAR - 1)



- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30033-28755 TM)



- GÜLBAHAR Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29925-9534,9379 T.M.)



- GÜLBAHAR Mh., 5. YIL Sk., CEMAL SAHİR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29921-9383 T.M.)



- GÜLBAHAR Mh., ÇULLUK Sk., KUMRU 1 Sk., ÜLKÜ Sk., GÜLBAHAR Cd., ÇİMEN 1 Sk., SERÇE Sk., ÇİL Sk., KANARYA Sk., MECİDİYEKÖY Mh., GÜLBAHAR Cd., KEKİK Sk., AHU Sk., GAMZE Sk., ÇİLEK ARALIĞI Sk., EMEK 1 Sk., ŞAHİNLER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29924-9379 T.M.)



- CANKURTARAN Mh., BAB-I HÜMAYUN Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29958-2147 TM)



- GÜLBAHAR Mh., 5. YIL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29922-9492 T.M.)



- GÜLBAHAR Mh., MARTI Sk., ÇİMEN 1 Sk., ÇULLUK Sk., ÜLKÜ Sk., KURTULUŞ Sk., GALATA DERESİ Cd., GÜVERCİN Sk., ÇİL Sk., BAKIRCI Sk., TEKİN Sk., KUMRU 1 Sk., KARTAL Sk., SERÇE Sk., ÜVEYİK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında TELSİZLER Mh., AKBAL Sk., MISRA Sk., GALATA DERESİ Cd., BRONZ Sk., İPEKYOLU Sk., YEŞİLÇAY Sk., ETİLER ÇIKMAZI Sk., BALÇIK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29923-9534 T.M.)



- 75. YIL Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29951-28004 tm)



- KESTANELİK Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29994-23386-23402-23117-23119)



- BALAT Mh., AYAN Cd., HACI İBRAHİM Sk., HACI İBRAHİM ÇIKMAZI Sk., HIZIR ÇAVUŞ FIRINI Sk., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., ÇORBACI ÇEŞMESİ Sk., RIFAT EFENDİ Sk., ÇİLİNGİR Sk., ÇİÇEKLİ BOSTAN Sk., AYVANSARAY Mh., AYNALI DÜKKAN Sk., AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI Sk., GEVGİLİ Sk., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., ÇİLİNGİR Sk., KARANLIKKAPI Sk., KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ Sk., KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ ÇIKMAZI Sk., DERVİŞ ALİ Mh., KARAPAPAK Sk., TAMBURACI Sk., TATLI MEMBA Sk., YAZICI CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29959-2117 TM)



- NENEHATUN Mh., NEDİME Sk., CÖMERT Sk., RAHMAN Sk., PİRSULTAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29983-29092-28309-28681)



- GAYRETTEPE Mh., FAHRİ GİZDEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30027-3332)



- FULYA Mh., ALİ SAMİ YEN Sk., MEVLÜT PEHLİVAN YANI Sk., ÖZTÜRK Sk., LİKÖR YANI Sk., PROF. DR. BÜLENT TARCAN Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30028-3902)



- GAYRETTEPE Mh., ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER Sk., ERTEM Sk., ELİFOĞLU Sk., FİKRİ GÖZE Sk., FİKRİ ÖNEŞ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30024-3560)



- GAYRETTEPE Mh., BAŞAK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30026-3472)



- FULYA Mh., ÖZTÜRK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30029-3623)



- FULYA Mh., ÖZTÜRK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30030-3085)



- YILDIZTABYA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30034-28350 TM)



- GAYRETTEPE Mh., ELİFOĞLU Sk., SERGÜL Sk., HUZUR Sk., GÜL ACARA ALT Sk., ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER Sk., AYAZMADERESİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30023-3987)



- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30035-28351 tm)



- GÖKÇEALİ Mh., KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30046-23021 23261 23156 23016 23391 23684 23691 23336 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262)



- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KIZILELMA Cd., DENİZ 1 Sk., YILDIZ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30053-31328)



- GAYRETTEPE Mh., CEMİL ARSLAN GÜDER Sk., ELİFOĞLU Sk., FERSUN Sk., FİKRİ GÖZE Sk., GİRNE Sk., GÜLFEM Sk., ÖMER BEŞİKTAŞ Sk., SEBAT Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30025-3805)



- PİRİNÇÇİ Mh., ÇINGIRAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30039-28045 TM)



- KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., ORKİDE 1 Sk., MEVSİM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30054-31565)



- TEVFİKBEY Mh., HALKALI Cd., EMRULLAH EFENDİ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30075-11116)



- İSLAMBEY Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30049-29999-29349-29350-28327)



- KOCASİNAN MERKEZ Mh., PAŞA Sk., KIZILELMA Cd., YILDIZ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30052-31329)



- ALİ KUŞÇU Mh., YUSUF ZİYAPAŞA Sk., YEDİ EMİRLER Sk., MÜSTAKİMZADE Sk., MÜKERRİR Sk., HACI NECİPBEY Sk., FATİH Cd., DARÜŞŞAFAKA Cd., BOYACI KAPISI Sk., BAŞMÜEZZİN Sk., BAŞHOCA Sk., HAFIZPAŞA Sk., MUSANNİF Sk., YAVUZ SELİM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30062-2264)



- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30043-28204 tm)



- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30044-28368 TM)



- HÜRRİYET Mh., HÜRRİYET Cd., ALTIN Sk., SEDEF Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30051-31261)



- GENÇOSMAN Mh., AVCILAR Cd., AK Sk., GÜZELLER Sk., MERHALE Sk., MANOLYA Sk., FİLİZ Sk., SARDUNYA Sk., KIŞLA Sk., UZAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30064-477-1-2)



- ATATÜRK Mh., SERİNPINAR Cd., SEDEF Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30153-22033)



- HİCRET Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30158-28749)



- TEVFİKBEY Mh., 2309. Sk., EMRULLAH EFENDİ Cd., 2319. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30076-11856)



- TEVFİKBEY Mh., BEŞİR KEMAL Cd., İBRAHİM KALFA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30077-11117)



- SANCAKTEPE Mh., ABDULLAH AKBULUT Cd., MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., DERGAH Sk., KIBRIS Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30140-25083)



- KİRAZLI Mh., AHMET KABAKLI Cd., KIBRIS Sk., KILIÇ Sk., SULTAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30074-31512)



- BALABAN Mh., ATAMAN Cd., FESTİVAL Sk., SANCAKTEPE Mh., MİLLET Cd., ALTINÇEŞME Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30121-25211-25650-25220-25957-25333-25235-25996-26509-26454-26177-26260-26038-26193-26274-25944-26064)



- GÜRPINAR Mh., GÜNDÜZ Sk., SAKİN Sk., PEKMEZ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30148-22121)



- ATATÜRK Mh., MERVE Sk., ANAFARTALAR Cd., OZAN Sk., YELİZ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30156-22104)



- ATATÜRK Mh., VEFA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., BAŞKENT Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30157-22106)



- YAKUPLU Mh., KUBİLAY Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30163-21778)



- YAKUPLU Mh., 124. Sk., 126. Sk., 128. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., 150. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30165-21940)



- YAKUPLU Mh., 35. Sk., 120. Sk., 122. Sk., 124. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30168-22511)



- HİCRET Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30151-29348-29354-29207-28743)



- ATATÜRK Mh., ATATÜRK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30154-22032)



- YEŞİLKÖY Mh., ATATÜRK Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30213-1229)



- YAKUPLU Mh., 136. Sk., 140. Sk., BAŞKENT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30164-21031)



- İZZETTİN Mh., ERCAN KÖYÜ Sk., İSTASYON Cd., İZZETBABA Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30174-23206 23474 23192)



- KARLIBAYIR Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30238-28563)



- YEŞİLKENT Mh., 2039. Sk., 1798. Sk., 1800. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30239-27024)



- YEŞİLKÖY Mh., ABİDİN DİNO Sk., ERGUVAN Sk., ESKİ HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30208-1230 )



- SELİMPAŞA Mh., ALTINKÖK Cd., 3226. Sk., 3310. Sk., 3360. Sk., 3398. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30234-24238 24239 24287 24493 24105 24448 24075 24098 24003 24120 24303 24504 24090 24056 24525 24273 24528 24539)



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KANARYA Sk., MAHİR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30235-21136 TM Dp.2 ve Dp.3 )



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., İSTİKLAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30236-21065 TM Dp.5 ve Dp.8 )



- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KARATAŞ Sk., KARANFİL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30237-21286 TM Dp.5 ve Dp.6 )

04 Kasım 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası

10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BARIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCAYUSUF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: FISTIK AĞACI 10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SERDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: FISTIK AĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: CEM

13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇİFTPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ZERDE ÇIKMAZI

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ALACALI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAMİLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÇOBAN YILDIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY 12:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: YAZANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SELİM RAGIP EMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SÜLEYMAN TEVFİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: PLAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇINARLI 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ZİHNİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAPTAN ARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: TELLİKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAPTAN ARİF 08:30 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: SİNAN ERCAN

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ŞİRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SİNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİNNET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DUROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GALEBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: LEYLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YILDIZLAR

13:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: KÖPRÜ GEÇİDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: DEHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: PEMBE GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: İMRENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: SERÇE KALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: FIRTINA

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PETEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KARAÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BUĞDAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ESRA 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇUKUR YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖNÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAMBELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HANİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİZMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KALAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIVIRCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KONUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KRİSTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUŞÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MAKSUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MUHACİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSLÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NAZIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: RAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: REGAİB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: RIZIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SERDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SÜLEYMAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEBLİĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YASEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YÖRÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BALABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BURAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BİBERLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEDEBAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİRAYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FETHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AHMET KAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKIN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AZIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAHTİYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EYÜP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALAMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BABA İLYAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİLDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYMANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİCRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAHYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KILAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUMLUCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MUHATAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NEZAFET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DÜLGER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ENSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GAZİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SEÇKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TERAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZÜMRÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEYH ŞAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEREF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ABBAS MEDENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALTINOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖRELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUŞLUCA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YEŞİLBAYIR