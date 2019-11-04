4 Kasım elektrik kesintileri | İstanbul, Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası elektrik kesintileri
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşayan vatandaşlar bölgelerinde elektrik kesintilerindeki son durumu merak ediyorlar. Dağıtım yapan firmaların yayınladığı arıza ve planlı kesintisinde İstanbul'un bir çok semtinde elektrik kesintileri programı yayınlandı. İşte İstanbul Avrupa Yakası ve İstanbul Anadolu Yakasında meydana gelen elektrik kesintileri
04 Kasım 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., G-3006 Cd., G-3010 Cd., ALİYA İZZET BEGOVİÇ Cd., ASMALI Cd., CEMİL MERİÇ Sk., GALATA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında DELİKLİKAYA Mh., DELİKLİKAYA Sk., ENDER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29570-22941 22942 22943 27059 27058 27057 27260 22268 27256 27332 27333 27165 27262 27848)
- NİNE HATUN Mh., HORASAN Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29589-18008)
- ÇAYIRDERE Mh., ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU Sk., CANDAN Sk., PEMBELİ Sk., SADABAT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29615-25021)
- FATİH Mh., 858. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29666-21624 DEPAR - 1)
- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30033-28755 TM)
- GÜLBAHAR Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29925-9534,9379 T.M.)
- GÜLBAHAR Mh., 5. YIL Sk., CEMAL SAHİR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29921-9383 T.M.)
- GÜLBAHAR Mh., ÇULLUK Sk., KUMRU 1 Sk., ÜLKÜ Sk., GÜLBAHAR Cd., ÇİMEN 1 Sk., SERÇE Sk., ÇİL Sk., KANARYA Sk., MECİDİYEKÖY Mh., GÜLBAHAR Cd., KEKİK Sk., AHU Sk., GAMZE Sk., ÇİLEK ARALIĞI Sk., EMEK 1 Sk., ŞAHİNLER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29924-9379 T.M.)
- CANKURTARAN Mh., BAB-I HÜMAYUN Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29958-2147 TM)
- GÜLBAHAR Mh., 5. YIL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29922-9492 T.M.)
- GÜLBAHAR Mh., MARTI Sk., ÇİMEN 1 Sk., ÇULLUK Sk., ÜLKÜ Sk., KURTULUŞ Sk., GALATA DERESİ Cd., GÜVERCİN Sk., ÇİL Sk., BAKIRCI Sk., TEKİN Sk., KUMRU 1 Sk., KARTAL Sk., SERÇE Sk., ÜVEYİK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında TELSİZLER Mh., AKBAL Sk., MISRA Sk., GALATA DERESİ Cd., BRONZ Sk., İPEKYOLU Sk., YEŞİLÇAY Sk., ETİLER ÇIKMAZI Sk., BALÇIK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29923-9534 T.M.)
- 75. YIL Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29951-28004 tm)
- KESTANELİK Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29994-23386-23402-23117-23119)
- BALAT Mh., AYAN Cd., HACI İBRAHİM Sk., HACI İBRAHİM ÇIKMAZI Sk., HIZIR ÇAVUŞ FIRINI Sk., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., ÇORBACI ÇEŞMESİ Sk., RIFAT EFENDİ Sk., ÇİLİNGİR Sk., ÇİÇEKLİ BOSTAN Sk., AYVANSARAY Mh., AYNALI DÜKKAN Sk., AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI Sk., GEVGİLİ Sk., HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI Sk., ÇİLİNGİR Sk., KARANLIKKAPI Sk., KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ Sk., KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ ÇIKMAZI Sk., DERVİŞ ALİ Mh., KARAPAPAK Sk., TAMBURACI Sk., TATLI MEMBA Sk., YAZICI CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29959-2117 TM)
- NENEHATUN Mh., NEDİME Sk., CÖMERT Sk., RAHMAN Sk., PİRSULTAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29983-29092-28309-28681)
- GAYRETTEPE Mh., FAHRİ GİZDEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30027-3332)
- FULYA Mh., ALİ SAMİ YEN Sk., MEVLÜT PEHLİVAN YANI Sk., ÖZTÜRK Sk., LİKÖR YANI Sk., PROF. DR. BÜLENT TARCAN Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30028-3902)
- GAYRETTEPE Mh., ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER Sk., ERTEM Sk., ELİFOĞLU Sk., FİKRİ GÖZE Sk., FİKRİ ÖNEŞ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30024-3560)
- GAYRETTEPE Mh., BAŞAK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30026-3472)
- FULYA Mh., ÖZTÜRK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30029-3623)
- FULYA Mh., ÖZTÜRK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30030-3085)
- YILDIZTABYA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30034-28350 TM)
- GAYRETTEPE Mh., ELİFOĞLU Sk., SERGÜL Sk., HUZUR Sk., GÜL ACARA ALT Sk., ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER Sk., AYAZMADERESİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30023-3987)
- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30035-28351 tm)
- GÖKÇEALİ Mh., KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30046-23021 23261 23156 23016 23391 23684 23691 23336 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KIZILELMA Cd., DENİZ 1 Sk., YILDIZ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30053-31328)
- GAYRETTEPE Mh., CEMİL ARSLAN GÜDER Sk., ELİFOĞLU Sk., FERSUN Sk., FİKRİ GÖZE Sk., GİRNE Sk., GÜLFEM Sk., ÖMER BEŞİKTAŞ Sk., SEBAT Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30025-3805)
- PİRİNÇÇİ Mh., ÇINGIRAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30039-28045 TM)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., ORKİDE 1 Sk., MEVSİM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30054-31565)
- TEVFİKBEY Mh., HALKALI Cd., EMRULLAH EFENDİ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30075-11116)
- İSLAMBEY Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30049-29999-29349-29350-28327)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., PAŞA Sk., KIZILELMA Cd., YILDIZ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30052-31329)
- ALİ KUŞÇU Mh., YUSUF ZİYAPAŞA Sk., YEDİ EMİRLER Sk., MÜSTAKİMZADE Sk., MÜKERRİR Sk., HACI NECİPBEY Sk., FATİH Cd., DARÜŞŞAFAKA Cd., BOYACI KAPISI Sk., BAŞMÜEZZİN Sk., BAŞHOCA Sk., HAFIZPAŞA Sk., MUSANNİF Sk., YAVUZ SELİM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30062-2264)
- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30043-28204 tm)
- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30044-28368 TM)
- HÜRRİYET Mh., HÜRRİYET Cd., ALTIN Sk., SEDEF Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30051-31261)
- GENÇOSMAN Mh., AVCILAR Cd., AK Sk., GÜZELLER Sk., MERHALE Sk., MANOLYA Sk., FİLİZ Sk., SARDUNYA Sk., KIŞLA Sk., UZAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30064-477-1-2)
- ATATÜRK Mh., SERİNPINAR Cd., SEDEF Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30153-22033)
- HİCRET Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30158-28749)
- TEVFİKBEY Mh., 2309. Sk., EMRULLAH EFENDİ Cd., 2319. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30076-11856)
- TEVFİKBEY Mh., BEŞİR KEMAL Cd., İBRAHİM KALFA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30077-11117)
- SANCAKTEPE Mh., ABDULLAH AKBULUT Cd., MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., DERGAH Sk., KIBRIS Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30140-25083)
- KİRAZLI Mh., AHMET KABAKLI Cd., KIBRIS Sk., KILIÇ Sk., SULTAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30074-31512)
- BALABAN Mh., ATAMAN Cd., FESTİVAL Sk., SANCAKTEPE Mh., MİLLET Cd., ALTINÇEŞME Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30121-25211-25650-25220-25957-25333-25235-25996-26509-26454-26177-26260-26038-26193-26274-25944-26064)
- GÜRPINAR Mh., GÜNDÜZ Sk., SAKİN Sk., PEKMEZ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30148-22121)
- ATATÜRK Mh., MERVE Sk., ANAFARTALAR Cd., OZAN Sk., YELİZ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30156-22104)
- ATATÜRK Mh., VEFA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., BAŞKENT Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30157-22106)
- YAKUPLU Mh., KUBİLAY Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30163-21778)
- YAKUPLU Mh., 124. Sk., 126. Sk., 128. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., 150. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30165-21940)
- YAKUPLU Mh., 35. Sk., 120. Sk., 122. Sk., 124. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30168-22511)
- HİCRET Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30151-29348-29354-29207-28743)
- ATATÜRK Mh., ATATÜRK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30154-22032)
- YEŞİLKÖY Mh., ATATÜRK Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30213-1229)
- YAKUPLU Mh., 136. Sk., 140. Sk., BAŞKENT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30164-21031)
- İZZETTİN Mh., ERCAN KÖYÜ Sk., İSTASYON Cd., İZZETBABA Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30174-23206 23474 23192)
- KARLIBAYIR Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30238-28563)
- YEŞİLKENT Mh., 2039. Sk., 1798. Sk., 1800. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30239-27024)
- YEŞİLKÖY Mh., ABİDİN DİNO Sk., ERGUVAN Sk., ESKİ HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30208-1230 )
- SELİMPAŞA Mh., ALTINKÖK Cd., 3226. Sk., 3310. Sk., 3360. Sk., 3398. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30234-24238 24239 24287 24493 24105 24448 24075 24098 24003 24120 24303 24504 24090 24056 24525 24273 24528 24539)
- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KANARYA Sk., MAHİR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30235-21136 TM Dp.2 ve Dp.3 )
- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., İSTİKLAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30236-21065 TM Dp.5 ve Dp.8 )
- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KARATAŞ Sk., KARANFİL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30237-21286 TM Dp.5 ve Dp.6 )
04 Kasım 2019 Pazartesi günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BARIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCAYUSUF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: FISTIK AĞACI
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GÜLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SERDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: FISTIK AĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: CEM
|13:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇİFTPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ZERDE ÇIKMAZI
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ALACALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAMİLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÇOBAN YILDIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
|12:30 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: YAZANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SELİM RAGIP EMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SÜLEYMAN TEVFİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: PLAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇINARLI
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ZİHNİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAPTAN ARİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: TELLİKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: KAPTAN ARİF
|08:30 - 11:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: SİNAN ERCAN
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ŞİRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SİNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİNNET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DUROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GALEBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: LEYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YILDIZLAR
|13:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: KÖPRÜ GEÇİDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: DEHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: PEMBE GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: İMRENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: SERÇE KALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: FIRTINA
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PETEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KARAÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BUĞDAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ESRA
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇUKUR YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖNÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAMBELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HANİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİZMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KIVIRCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KONUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KRİSTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUŞÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MAKSUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MUHACİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSLÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NAZIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: RAVZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: REGAİB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: RIZIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SERDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SÜLEYMAN GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEBLİĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ULUDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YASEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YÖRÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BİBERLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEDEBAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİRAYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FETHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AHMET KAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKIN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AZIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAHTİYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EYÜP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALAMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BABA İLYAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DİLDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYMANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİCRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAHYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KILAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUMLUCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MUHATAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NEZAFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DÜLGER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ENSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GAZİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SEÇKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TERAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZÜMRÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İKTİBAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEYH ŞAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEREF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ABBAS MEDENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALTINOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÖRELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUŞLUCA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YEŞİLBAYIR
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHÇEVANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜRBÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KADIRGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜMÜŞDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MARTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KARBEYAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: TUNABOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: TUNABOYU
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