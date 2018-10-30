4 iş insanı için flaş karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 iş insanı için flaş karar
GeriGündem 4 iş insanı için flaş karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
30.10.2018 - 18:35, Son Güncelleme:

4 iş insanı için flaş karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 iş insanı için flaş karar

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.
Duruşmada, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin savunmaları dinlendi. Sanıklar, uzun tutukluluk süreleri ve sağlık durumlarını gerekçe göstererek tahliyelerini talep etti.

İddia makamı, mütalaasında, sanıkların üzerilerine atılı "örgüt kurmak ve yönetmek" suçunun vasfının değiştirilerek "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçuna çevrilmesini, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlamasından da beraatlarını talep etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen F.K, Ş.U, H.G. ve E.A'nın tutuklanmalarını ve aynı hüküm kapsamında ifade veren M.K. ve S.Ö'nün ise beraatlarını isteyen iddia makamı, eski Vali Harput'un yurt dışı yasağı konularak ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklara, mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmaları için süre verilmesine, tutukluluk ve adli kontrol hükümlerinin değiştirilmesi yönündeki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanık hakkında FETÖ yöneticiliği ve üyeliği suçlamalarıyla dava açılmıştı. Yaklaşık 500 sayfalık iddianamede, sanıkların devletin imkanlarını da kullanarak FETÖ'ye yarar sağladıkları yönünde gizli ve açık tanık beyanlarına yer verilmişti.

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harputa ev hapsi cezası
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Harput ve 50 kişi hakkında "silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 15 ila 22,5'ar yıla, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında da 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

FETÖden tutuklu eski Bursa valisi tahliye edildi
FETÖ'den tutuklu eski Bursa valisi tahliye edildi

Diğer 9 sanık hakkında ise "silahlı örgüte üye olma" ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesine göre ayrı ayrı 15 ila 25'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (30.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Dönmez: İkinci sondaj gemimiz geliyor

E-5'teki sır cinayet çözüldü! Oyuncu kardeşinin intikamını almış...

Sivas'ta bir garip olay! Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı

Yeni havalimanı törenle açıldı... Devin adı İstanbul