4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
İstanbul merkezli Kars, Ordu ve Karabük’te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 36 kişi yakalandı. Aramalarda çok sayıda silah ele geçti.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Kars, Ordu ve Karabük’te 36 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. 41 adrese yapılan baskında 25 kişi yakalanırken, 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çelik yelek , 1 adet av tüfeği , 1 adet kurusıkı tabanca, 840adet değişik çap ve markalarda fişek , çk sayıda silah mekanizması ele geçti.
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