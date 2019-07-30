4 hastaya umut oldu
İstanbul Küçükçekmece’de, 21 Temmuz gecesi park halindeki bir araca çarptıktan sonra otobüs durağına girdi, 12 kişi yaralandı.
Ağır yaralanan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Begüm Kartal (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi Begüm’ün organlarını bağışlayarak 4 kişiye hayat verdi. Durağa giren otomobilin sürücüsü Fatih Sezer 1.42 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan Sezer’in uyuşturucu kullanma, evden hırsızlık ve cinsel taciz suçlarından da poliste kaydı olduğu belirlendi.
Begüm Kartal’ın beyin ölümü 23 Temmuz’da gerçekleşti. Tek çocuklarının ölümü ile büyük bir yıkım yaşayan Haluk Kartal Melek Kartal çifti kızlarının organlarını bağışladı. Begüm’ün organları sayesinde dört kişi hayata tutundu. Begüm Kartal’ın cenazesi Bursa’da toprağa verildi.
Yaşadıklarını ve Begüm’ün organlarını bağışlamaya nasıl karar verdiklerini anlatan baba Haluk Kartal, “Hekimler bize durumu ifade ettiklerinde bir kaç dakika müsaade istedik. Organlarını bağışladık. Begüm çok paylaşımcı biriydi. Bunu arzu edeceğini düşündük. Kızımız ile vedalaştık. En büyük arzumuz trafik kazalarının azalması. Organ bağışı konusunda herkesin hassasiyet göstermesini istiyoruz” dedi. Anne Melek Kartal da “Begüm örnek oldu. Bu farkındalık yaratacak. İnsanın önleyebileceği şeylerle kayıp yaşanması bizi üzüyor. Tesellimiz Begüm’ün organlarıyla başkalarının can bulması. Başka anne babalar yanmasın bu trafik teröründen” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle