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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

4 hastaya umut oldu

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4 hastaya umut oldu

İstanbul Küçükçekmece’de, 21 Temmuz gecesi park halindeki bir araca çarptıktan sonra otobüs durağına girdi, 12 kişi yaralandı.

Ağır yaralanan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Begüm Kartal (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi Begüm’ün organlarını bağışlayarak 4 kişiye hayat verdi. Durağa giren otomobilin sürücüsü Fatih Sezer 1.42 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan Sezer’in uyuşturucu kullanma, evden hırsızlık ve cinsel taciz suçlarından da poliste kaydı olduğu belirlendi.

Begüm Kartal’ın beyin ölümü 23 Temmuz’da gerçekleşti. Tek çocuklarının ölümü ile büyük bir yıkım yaşayan Haluk Kartal Melek Kartal çifti kızlarının organlarını bağışladı. Begüm’ün organları sayesinde dört kişi hayata tutundu. Begüm Kartal’ın cenazesi Bursa’da toprağa verildi.
Yaşadıklarını ve Begüm’ün organlarını bağışlamaya nasıl karar verdiklerini anlatan baba Haluk Kartal, “Hekimler bize durumu ifade ettiklerinde bir kaç dakika müsaade istedik. Organlarını bağışladık. Begüm çok paylaşımcı biriydi. Bunu arzu edeceğini düşündük. Kızımız ile vedalaştık. En büyük arzumuz trafik kazalarının azalması. Organ bağışı konusunda herkesin hassasiyet göstermesini istiyoruz” dedi. Anne Melek Kartal da “Begüm örnek oldu. Bu farkındalık yaratacak. İnsanın önleyebileceği şeylerle kayıp yaşanması bizi üzüyor. Tesellimiz Begüm’ün organlarıyla başkalarının can bulması. Başka anne babalar yanmasın bu trafik teröründen” diye konuştu. 

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