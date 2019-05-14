4 gündür kayıptı, acı haber geldi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi Karakaya Baraj Gölü'nde bulundu.
Hacı Mehmetli köyündeki evinden 4 gün önce ayrılan Abdulkadir İkis'den (24) bir daha haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.
Köy ve Karakaya Baraj Gölü çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Su kenarında dün İkis'e ait kıyafetlerin görülmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar tarafından gölde arama çalışması yürütüldü.
Ekipler tarafından İkis'in cesedi gölde bulundu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle