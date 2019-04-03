4 gündür kayıp olan İstanbullu gencin ailesi, Tekirdağ'da aramaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 gündür kayıp olan İstanbullu gencin ailesi, Tekirdağ'da aramaya çıktı
GeriGündem 4 gündür kayıp olan İstanbullu gencin ailesi, Tekirdağ'da aramaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
03.04.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

4 gündür kayıp olan İstanbullu gencin ailesi, Tekirdağ'da aramaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 gündür kayıp olan İstanbullu gencin ailesi, Tekirdağ'da aramaya çıktı

İstanbul’da 4 gün önce kaybolan 26 yaşındaki genç için seferber olan ailesi, aldıkları duyumlar üzerine Tekirdağ'ın Malkara ilçesine gelip arama çalışması yaptı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 26 yaşındaki Mücahit Kula’dan yaklaşık 4 gündür haber alınamıyor. Ailesi, kaybolan gencin Tekirdağ Malkara’da görüldüğü haberleri üzerine İstanbul’dan Tekirdağ'a hareket etti.

"Günlerdir her yerde onu arıyoruz'' 

Diğer oğullarıyla Malkara ilçesine gelen baba Hamza Kula, kaybolan oğlunun İstanbul’dan otobüse binip Malkara otogarında indiğini öne sürdü. Oğlunu bulma ümidiyle Malkara’ya geldiklerini söyleyen Hamza Kula, “Oğlum Mücahit, kaybolduğundan beri huzurumuz kalmadı. Günlerdir her yerde onu arıyoruz. İstanbul’dan bilet aldıktan sonra otobüse binip Malkara’da inmiş. Emniyete gerekli başvuruyu yaptık, bir an önce ona çalışıyoruz. Bir süredir psikolojik sorunları vardı. Gören vatandaşlarımız bize ya da emniyet birimlerine bildirmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

“Ben Trump’ın damadıyım” demiş

Baba Hamza Kula, oğlunun kaybolmadan 2 ay önce Amerikan Konsolosluğu’na gidip “Ben Donald Trump’ın damadıyım, buraya nasıl geldim?” dediğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Olağanüstü toplantıdan flaş karar: 7 ilçede geçersiz oylar tekrar sayılacak

'CHP resmen paniğe kapıldı'

İşte İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinin perde arkası

Polatlı ilçesinde oylar tekrar sayılacak