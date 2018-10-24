4 gündür aranıyordu, Ferdi'den acı haber geldi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Çöğürlü Mahallesi'nde dört gün önce arkadaşlarıyla balık tutarken, kıyıya uzak mesafede kalan kayığı almak için girdiği nehirde kaybolan Ferdi Karataş'ı (16) arama çalışmaları sonuçlandı.
Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-10) timleri ve Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucunda, Karataş'ın cesedi, suya girdiği noktanın yaklaşık 6 kilometre uzağında bulundu.
Çöğürlü Mahallesi'ne dört gün önce gelen Ferdi Karataş ve 3 arkadaşı, balık tutmak için kayıkla Asi Nehri'ne açılmıştı. Grup karşı kıyıda balık tutarken, kıyıdan uzakta kalan kayığı almaya giden Ferdi Karataş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
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