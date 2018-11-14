4 günde iddianame
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 1 Kasım’da ihraç edilen ve 8 Kasım’da tutuklanan eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
ANKARA Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan tarafından 12 Kasım’da hazırlanan iddianamede HSK Teftiş Kurulu’nun raporuna yer verildi. Raporda “Şemdinli olaylarına ilişkin iddianame FETÖ’cü hukukçular tarafından Ankara’da hazırlandı” denildi. Raporda, Sarıkaya’nın meslekten ihraç edildikten sonra 2011’de FETÖ mensubu HSYK üyelerinin oylarıyla tekrar mesleğe kabul edildiği anlatılarak, “2011’de tekrar savcı olarak mesleğe kabul edilip göreve başlamasından sonra dahi bu örgütün kendisine para yardımı yapmasına rıza gösterdiği” belirtildi. Raporda Sarıkaya’nın ‘FETÖ üyesi olduğu, örgütün talimatı ve yönlendirmesi ile Şemdinli ilçesindeki ‘basit bir olayı’ büyüterek, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmakta olan Yaşar Büyükanıt’ı Şemdinli soruşturmasına dahil ettiği’ vurgulandı.
İddianamede eski yargı mensubu olan şüphelinin görev yaptığı Van Cumhuriyet Savcılığı döneminden (2006 yılı) başlamak üzere 2013 yılı sonlarına kadar FETÖ/PDY ve mensupları ile irtibatlı olduğu, örgüt ve mensuplarının talimatları doğrultusunda işlemler tesis ettiği ve soruşturmalar yürüttüğü iddia edildi. Sarıkaya’nın ‘Fetullahçı silahlı terör örgütünün ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği, kendi iradesini örgütün iradesine terk ettiği, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği, örgütle organik bağ kurduğu ve örgütün yargı yapılanması içinde yer aldığı’ savunuldu. Sarıkaya’nın verdiği ifadelerin etkin pişmanlık kapsamında kalıp kalmayacağı hususunda da takdirin mahkemeye ait olduğu belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle