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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
14.11.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

4 günde iddianame

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4 günde iddianame

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 1 Kasım’da ihraç edilen ve 8 Kasım’da tutuklanan eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

ANKARA Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan tarafından 12 Kasım’da hazırlanan iddianamede HSK Teftiş Kurulu’nun raporuna yer verildi. Raporda “Şemdinli olaylarına ilişkin iddianame FETÖ’cü hukukçular tarafından Ankara’da hazırlandı” denildi. Raporda, Sarıkaya’nın meslekten ihraç edildikten sonra 2011’de FETÖ mensubu HSYK üyelerinin oylarıyla tekrar mesleğe kabul edildiği anlatılarak, “2011’de tekrar savcı olarak mesleğe kabul edilip göreve başlamasından sonra dahi bu örgütün kendisine para yardımı yapmasına rıza gösterdiği” belirtildi. Raporda Sarıkaya’nın ‘FETÖ üyesi olduğu, örgütün talimatı ve yönlendirmesi ile Şemdinli ilçesindeki ‘basit bir olayı’ büyüterek, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmakta olan Yaşar Büyükanıt’ı Şemdinli soruşturmasına dahil ettiği’ vurgulandı.

İddianamede eski yargı mensubu olan şüphelinin görev yaptığı Van Cumhuriyet Savcılığı döneminden (2006 yılı) başlamak üzere 2013 yılı sonlarına kadar FETÖ/PDY ve mensupları ile irtibatlı olduğu, örgüt ve mensuplarının talimatları doğrultusunda işlemler tesis ettiği ve soruşturmalar yürüttüğü iddia edildi. Sarıkaya’nın ‘Fetullahçı silahlı terör örgütünün ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği, kendi iradesini örgütün iradesine terk ettiği, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği, örgütle organik bağ kurduğu ve örgütün yargı yapılanması içinde yer aldığı’ savunuldu. Sarıkaya’nın verdiği ifadelerin etkin pişmanlık kapsamında kalıp kalmayacağı hususunda da takdirin mahkemeye ait olduğu belirtildi.

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