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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.02.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

4 gün sonra bulundular... Okula gitmek istemedikleri için evden kaçmışlar

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4 gün sonra bulundular... Okula gitmek istemedikleri için evden kaçmışlar

Trabzon'un Of ilçesinde geçtiğimiz 5 Şubat Salı günü sabah evlerinden okula gitmek için çıkan ancak daha sonra ortadan kaybolan 3 genç, 4 gün sonra evlerine 106 km uzaklıktaki Beşikdüzü ilçesinde bisikletleri ile yol kenarında polis ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Of ilçesinde yaşları 14-15 arasında değişen lise öğrencisi M.A.Ş., Y.E.A. ve M.Ş. isimli 3 genç,5 Şubat Salı günü evlerinden okula gitmek için ayrıldı. Ancak okula gitmeyen 3 genç akşam da evlerine dönmedi. Aileleri okullarını aradıklarında çocuklarının okula gitmediğini öğrendi.

Hemen kayıp gençler ile ilgili polis ve jandarma ekiplerine aileleri tarafından kayıp bilgisi verilirken, yapılan tüm aramalara rağmen 3 gün boyunca kayıp gençlerin izine rastlanılmadı. Kayıp gençlerin resimleri her yere asılırken, sosyal medya üzerinden de görenlerden ailelerine haber vermeleri istendi.

Polis yol kenarındaki bisikletli gençlerin durumlarından şüphelenince...

Aramalar 4. gün ise sonuç verdi. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde polis ekipleri 8 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde yol kenarında durumlarından şüphelendikleri bisikletli 3 genci incelemeye aldı. Yapılan inceleme ve kimlik kontrolü sonrasında bisikletli gençlerin Of ilçesinde 5 Şubat Salı günü kayıp olan 3 lise öğrencisi olduğu tespit edildi. Kayıp gençlerin ailelerine bilgi verilirken, aileler evlerine 106 km uzaklıktaki ilçeye gelerek çocuklarını teslim aldı, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

Gündüzleri pedal çevirip, geceleri camilerde uyumuşlar

3 gencin okula gitmek istemedikleri için Salı sabahı evden "Okula gidiyoruz" diyerek çıkıp, bisikletleri ve yakınlarından temin ettikleri paralarla ilçeden ayrıldıkları, 3 gece boyunca Of-Beşikdüzü arasındaki sahil şeridindeki camilerde geceyi geçirdikleri ve uyudukları, bu şekilde sahil boyunca gündüz pedal çevirip, geceleri de camilerde uyuyarak Samsun'a gitmeyi planladıkları öğrenildi. Gençlerin bulundukları sırada Beşikdüzü ilçesi sahilinde pedal çevirmekten bitkin düşmeleri nedeniyle dinlendikleri belirtildi.

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