Sayısal Loto'da 1 milyon TL sahibini buldu! Milli Piyango 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Zengin olma hayali kuran vatandaşların büyük umutlarla oynadığı Sayısal Loto'nun ilk hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresince (MPİ) gerçekleşti. İstanbul Beyoğlu'da noter huzurunda yapılan Sayısal Loto'nun 1250. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 138 bin 926 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. İşte, Milli Piyango 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Çarşamba ve cumartesi günleri büyük bir heyecanla oynanan Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun 4 Eylül tarihli sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) saat 21:45'te düzenlediği çekilişin ardından ilan edildi. Merakla beklenen Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran şanslı numaralar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar.
Sayısal Loto oyununun 1250. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 138 bin 926 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 11'er lira, 4 bilen 3 bin 785 kişi 91 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 187 kişi ise 12 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Çekilişte, toplam 2 milyon 847 bin 311 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 943 bin 63 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 527 bin 279 lira kamuya aktarılacak.
4 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21:45'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 4 Eylül 2019 tarihli sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun 1250. hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
5-7-25-28-42-47
SAYISAL LOTO MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
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