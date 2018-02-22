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    4 EPDK denetçisi rüşvetten tutuklandı

    AA
    22.02.2018 - 01:01 | Son Güncelleme:

    Osmaniye'de akaryakıt istasyonu sahiplerinden, denetlemeden geçmelerini sağlamak amacıyla rüşvet aldığı ileri sürülen 4 denetçi tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt istasyonlarını denetleyen İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat
    Müdürlüğünde görevli, aynı zamanda Enerji Piyasası Denetleme Kurumunda (EPDK) denetçi olan 4 kişinin bazı akaryakıt istasyonlarında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle sahiplerinden rüşvet aldıkları bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi.

    Operasyonda denetçiler E.C.S. (28), S.E. (30), M.A. (31) ve M.A. (33) gözaltına alındı.

    Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: EPDK , Gözaltı , rüşvet , son dakika
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