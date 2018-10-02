4 Ekim tatil olsun, çalışmasınlar
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Talat Gözet, “4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü”nün resmi tatil olmasını ve hizmet alanlarında kullanılan hayvanların o gün çalıştırılmamasını istedi.
Her hayvanın korunma hakkı olduğunu belirten Gözet, 4 Ekim ile ilgili önerilerini Hürriyet’e şöyle anlattı: “Dünyada ve ülkemizde hayvan hakları ile ilgili farkındalık oluşturabilmek için 4 Ekim gününün anısına birçok etkinlik ve çalışmalar yapılıyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak diyoruz ki bir ilk olsun ve 4 Ekim’de kamuda çalışan polis köpekleri, yarış atları, itfaiyeye bağlı çalışan hayvanlar, fayton hizmeti veren atlar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde bulunan merasim birliğindeki atlar, arama kurtarma birimlerinde çalışan köpekler, küçük ilçe ve belediyeler bünyesinde bulunan temizlik hizmetlerinde kullanılan eşekler, az da olsa tarla sürme ve ekim işlerinde kullanılan öküzler gibi hayvanlar o gün çalıştırılmasınlar, onlar için resmi tatil olsun. Bu örnek davranış tüm dünyaya Türkiye’den yayılsın. Hayvanlara özel o günde ekstra dinlendirici faaliyetler yapılsın. Örneğin o gün hayvanlara çok sevdikleri besinler verilsin, temizlensinler, dinlensinler.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle