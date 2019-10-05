4 Ekim paylaşımı: Ankara kedisi ‘Pamuk’
Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında kendisine geçen hafta Ankara’da Coğrafi Ürünler toplantısında Pursaklar Belediyesi’nin hediye ettiği Ankara Kedisi’nin fotoğrafına da yer verdi.
Minik Ankara Kedisi’ni çok seven Erdoğan eşi Tayyip Erdoğan ile birlikte kediyi İstanbul’daki evlerine götürdü. Erdoğan kediye Pamuk ismini verdi. Emine Erdoğan hesabından ayrıca 5 yaşındaki Paşa adlı köpeğin fotosunu paylaştı. Yavruyken anne ve babasını araba çarpması sonucu kaybedince yalnız kalan Paşa, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin inşaatına sığındı. Şantiyedeki polisler ve mimarlar kendisine sahip çıktı. Polislerin, “Paşa” adını verdiği köpek, Cumhurbaşkanlığı’nda büyüyor. Kütüphane yapılırken, ona da bir kulübe yapıldı. Emine Erdoğan paylaşımında, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bahçesinde daha inşaat sürecinde kendine yuva seçen ve artık 5 yaşında olan Paşa’yı da bu anlamlı günde unutmadık” ifadesini kullandı.
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