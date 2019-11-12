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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

4. devriye de Derbesiye’de

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4. devriye de Derbesiye’de

Soçi Mutabakatı uyarınca Türk ve Rus askerleri ortak devriyenin dördüncüsünü dün yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, dördüncü devriyenin Derbesiye bölgesinde yapıldığını duyurdu. 1 Kasım’daki ilk Türk-Rus ortak devriyesi de, Mardin-Kızıltepe’nin güneyinde Derbesiye bölgesinde Resulayn’ın doğusuna Kamışlı istikametine doğru olan alanda yapılmıştı.

Daha önceki üç devriyenin ne zaman ve nerede başlayacağını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, dördüncü devriyenin başlamasını önceden bildirmedi. Ön bildirimin, son iki devriye sırasında PKK/YPG’li teröristlerin devriyeye çıkan zırhlı araçlara yönelik provokatif eylemlerine fırsat vermemek amacıyla yapılmadığı öğrenildi. Ayn el Arap (Kobani) kırsalındaki ikinci devriye ile Kamışlı kırsalındaki üçüncü devriyeler sırasında terör örgütü provokatif amaçlı eylemler düzenlemişti.

İHA’LAR İZLEDİ

Edinilen bilgiye göre devriyede görevli Türk zırhlı araçları sınırın sıfır noktasından Suriye tarafına geçerek Rus devriye birliği ile buluştu. Türk ve Rus askeri personeli arazide kısa bir toplantı yaparak güzergâhla ilgili son değerlendirmelerde bulundu. Bu değerlendirme sonrası saat 12.30 sıralarında dördüncü ortak devriye başladı. Devriye daha öncekilerde olduğu gibi havadan insansız hava araçlarıyla (İHA) izlendi.

4. devriye de Derbesiye’de

8 ARAÇLA 62 KM

Dördüncü devriye sırasında TSK personeli bölgenin terör örgütünden ne kadar temizlendiği, ağır silahların istenilen düzeyde çekilip çekilmediği, mevzilerin ve tahkimatın imha edilip edilmediğine dair ayrıntılı gözlem yapıp bunları not etti. Dördüncü ortak devriye yaklaşık iki saat sürdü. Milli Savunma Bakanlığı, “Derbesiye bölgesinde icra edilen dördüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte, 62 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı” açıklaması yaptı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı harekât alanına taciz atışları da devam etti. Milli Savunma Bakanlığı, TSK’nın barış koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakata tam olarak uymasına rağmen, terör örgütünün tacizlerinin devam ettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “PKK/YPG’li teröristler, Barış Pınarı harekât bölgesine son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi” denildi.

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